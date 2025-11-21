الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير العدل: الاستقلال كان وسيبقى خياراً حاسماً اتخذه اللبنانيون بارادتهم الحرة

أخبار لبنان
2025-11-21 | 12:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير العدل: الاستقلال كان وسيبقى خياراً حاسماً اتخذه اللبنانيون بارادتهم الحرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
وزير العدل: الاستقلال كان وسيبقى خياراً حاسماً اتخذه اللبنانيون بارادتهم الحرة

أكد وزير العدل عادل نصار عشية عيد الاستقلال أن الاستقلال كان وسيبقى خيارا حاسما اتخذه اللبنانيون بإرادتهم الحرة، حين قرروا الابتعاد عن كل أشكال الارتباط الخارجي وخوض معركة السيادة بصلابة ووحدة، لافتا إلى أن كل من رجالات الاستقلال، بشارة الخوري رياض الصلح حبيب أبو شهلا مجيد ارسلان عادل عسيران وسليم تقلا كانوا كلهم وزراء عدل بمعنى أن وزارة العدل لديها رابط مشترك بموضوع الاستقلال الذي هو قرار اتخذ من قبل جميع اللبنانيين الذين اتفقوا على أن يكون التضامن بينهم هو المرجع الوحيد لكل اللبنانيين.

وشدد نصار خلال مؤتمر صحفي على أن استقلال لبنان يقوم على تضامن اللبنانيين في ما بينهم، وأن الذين نزلوا إلى الساحات لم يفعلوا ذلك لبحث الضمانات الخارجية، بل لأن القرار اتخذ باسم لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه.

وتوقف نصار عند ذكرى استشهاد الوزير السابق بيار الجميل، مشيرا إلى أنها محطة تفرض على الجميع استذكار حجم التضحيات التي قدمها اللبنانيون دفاعا عن استقلال وطنهم وحريته، مؤكدا أن عيد الاستقلال يعيد التذكير بكل ما بذل ليبقى لبنان قائما ودولته قوية.

وعن الانتخابات النيابية، أوضح أن مشروع اعتماد اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج لمقاعد المجلس النيابي ال128 قد أرسل إلى مجلس النواب بعد نقاشات داخل مجلس الوزراء، وأنه دافع عنه إلى جانب عدد من الوزراء، معربا عن الأمل في أن تبقى حقوق اللبنانيين في الخارج مصانة وأن تتثبت ضمانة مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وتناول نصار ملف التعيينات والتشكيلات القضائية، مؤكدا أنها جاءت بعيدة كليا عن المحاصصة السياسية، وأن مختلف الأطراف أجمعت على ضرورة إخراج السياسة من الجسم القضائي.

وأوضح أن العمل القضائي بات منتظما بعد سنوات من التعطيل، وأن المحققين العدليين عينوا وسدت الشواغر كافة، فيما عاد المجلس العدلي إلى الانعقاد والنظر في الملفات المحالة إليه.

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن التحقيقات مستمرة ضمن صلاحيات الوزارة، وأنها تعمل على توفير كل ما يلزم لضمان استمراريتها إلى حين صدور القرار النهائي عن المحقق العدلي وإحالة الملف إلى المجلس العدلي لبدء مرحلة المحاكمة، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين عمل التحقيق وبين عمل القضاء الذي يصدر الأحكام النهائية.

وتطرق وزير العدل إلى مسألة حصرية السلاح، مشددا على أنها شرط أساسي لبناء دولة قوية، وأن أي تأخير في هذا الموضوع سيؤثر على قدرة لبنان على ترسيخ دولة مكتملة الأوصاف، إذ لا يمكن قيام دولة من دون أن تكون القوة الشرعية محصورة بمؤسساتها وحدها.

وعن العلاقات مع سوريا، أوضح وجود 4 ملفات أساسية، بينها طلب لبنان معلومات حول الاغتيالات التي ارتكبت خلال مرحلة النظام السابق، إلى جانب ملفات المخفيين قسرا والفارين من وجه العدالة، مؤكدا وجود إيجابية من الجانب السوري، آملا أن تترجم بخطوات عملية، مع التشديد على التزام لبنان بالقانون وسيادة مؤسساته. 

ولفت نصار، إلى أن أي معالجة لملف السجناء السوريين في لبنان ستتم عبر القوانين المعمول بها ومن خلال المؤسسات المختصة.

وعرض لعدد من الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة، لا سيما تلك المتعلقة بالسجل التجاري والنيابات العامة لضمان الشفافية وتجنب بقاء لبنان على القائمة الرمادية، مؤكدا أن الوزارة نفذت جميع المتطلبات المطلوبة منها. 

كما تحدث عن تنظيم عمل كتاب العدل وإعادة هيكلة المهنة بالتعاون مع المجلس المختص، إضافة إلى صدور مرسوم إنشاء الصندوق الوطني لإدارة واستثمار الأموال المستعادة من جرائم الفساد، وربط السجلات التجارية بالنيابات العامة لتأمين المعلومات اللازمة.

كما شدد على أهمية تطوير معهد الدروس القانونية باعتباره ركيزة لإعداد الأجيال الجديدة من القضاة، كاشفا عن توقيع اتفاقية مع الدولة الفرنسية والمعهد القضائي الفرنسي لتطوير برامج التدريب، إضافة إلى تزويد مكتبة المعهد بكتب قانونية جديدة من دون مقابل، ودرس مشروع لربط المعهد بالجامعات اللبنانية.

وقدم عرضا لانتظام العمل القضائي في مختلف المحاكم، مبينا أنها باتت تعمل من دون شواغر وأن الهيئة العامة تعالج كل المراجعات.

وفي ملف السجون، شدد نصار، على أن تحسين عملية المحاكمات كان من الأولويات، لافتا إلى أن قاعة المحاكمات في رومية رفعت نسبة الجلسات المكتملة من 32% خارجها إلى 82% داخلها، ما سرع الإجراءات القضائية من دون الحاجة إلى تعديل القوانين، بل عبر تذليل العقبات اللوجستية.

وختم بالتأكيد على أهمية التمييز بين قضاة التحقيق والنيابات العامة وقضاة الحكم، موضحا.أن قرار التوقيف هو إجراء مؤقت ولا يعني الإدانة، وأن المتهم يبقى بريئا حتى صدور الحكم النهائي. وأكد أن الوزارة تعمل على ضمان عدم إطالة مدة التوقيف، لأن الحكم هو وحده الذي يحدد المسؤولية.

أخبار لبنان

العدل:

الاستقلال

وسيبقى

خياراً

حاسماً

اتخذه

اللبنانيون

بارادتهم

الحرة

LBCI التالي
الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة
مصادر وزارية لـ“الجمهورية”: الرئيس عون يجري مروحة من الاتصالات في شأن إلغاء زيارة قائد الجيش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

وزير العدل بحث مع مقرر أممي في قانون استقلالية القضاء

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

الرئيس عون: خيار التفاوض هو خيار وطني لبناني جامع

LBCI
أخبار لبنان
09:56

البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يوجّه رسالة بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:38

عراقجي يدعو رجي إلى زيارة طهران ويقول إنه مستعد أيضا لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية

LBCI
أخبار لبنان
16:19

حلو لـ جدل: سلاح الحزب نقطة ضعف في المفاوضات... ولا إنطلاقة حقيقية للعهد قبل حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
16:13

توم حرب لـ جدل: خطاب الرئيس عون للإستهلاك المحلي... ومن الأفضل أن يستقيل قائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
14:52

افرام لـ جدل: عون قال للجميع الليلة "Game Over"... وعلينا التأسيس لحوار بناء يؤدي لوقف إطلاق النار وإتفاقيات في الشرق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-20

من مزحة إلى جريمة… إبن الـ15 سنة ضحية خرطوم هواء عالي الضغط وهذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
05:33

الوكالة الوطنية: العثور على مسيرة في بلدة مركبا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-20

مصدر سوري للـLBCI: الكلام عن اتفاق بين بيروت ودمشق للافراج عن ٢٧ موقوفاً سورياً في السجون اللبنانية هو كلام غير دقيق

LBCI
منوعات
2025-10-27

في إنكلترا... العثور على جثة شابة بعد عام على وفاتها: ما كشفته الشرطة كان صادمًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:25

ترامب. أميركا أزالت غيمة سوداء عن الشرق الأوسط بتقليص حجم إيران... وسأدعو الرئيس عون إلى البيت الأبيض

LBCI
موضة وجمال
13:52

من ضحية تنمر الى اجمل امراة بالكون

LBCI
أخبار دولية
13:50

من الرؤية الى التنفيذ: السعودية تجذب الشركات العالمية… و680 مقرّاً ينتقل إلى الرياض

LBCI
أخبار لبنان
13:43

متري للـLBCI: العلاقة بين لبنان وسوريا سلكت طريقها العملية نحو التعافي من الشوائب

LBCI
أخبار لبنان
13:41

السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ورشة الطرق البابوية… محطة ضمن الخطة الوطنية الشاملة لوزارة الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قلق إسرائيلي متصاعد من صمت حزب الله وترقّب لجولة قتال مؤجلة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

رسائل سياسية بين عبارتي "العدو الإسرائيلي" و "الإحتلال الإسرائيلي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:51

توقيف شخص قام بتسميم أكثر من ٨ أشخاص بمادة "اللانيت" القاتلة!

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
13:24

الرئيس عون يعلن من الجنوب إلى العالم عن مبادرة بنقاط خمس...

LBCI
موضة وجمال
08:10

ميلانيا ترامب وهبة القواس تتألقان بالفستان نفسه من توقيع إيلي صعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هكذا سقط نوح زعيتر في قبضة المخابرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More