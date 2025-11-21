السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI: لمست حماسة واندفاعة لدى اللبنانيين لمواكبة زيارة البابا

عبّر السفير البابوي باولو بورجيا عن ارتياحه لما أنجزه لبنان من تحضيرات لزيارة البابا لاوون الرابع عشر، مشيرا في حديث لل للـLBCI الى أنّه لمس َ حماسة واندفاعة لدى مختلف اللبنانيين لمواكبتها.