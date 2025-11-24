الأخبار
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي

أخبار لبنان
2025-11-24 | 08:13
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي
بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي

أخبار لبنان

الضاحية…

الموقف

الإسرائيلي

مصدر سياسي لـ"الأنباء" الكويتية: تل أبيب لا تريد إعطاء المسار السياسي فرصة للنجاح
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
12:38

وفد برلماني تركي يلتقي بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون أوجلان

LBCI
آخر الأخبار
12:20

مكتب رئيس البرلمان التركي: وفد اللجنة البرلمانية التركية التقى بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان اليوم الاثنين

LBCI
أخبار دولية
12:16

الدفاع المدنيّ: الجيش الاسرائيليّ يقتل ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
11:23

"مؤسسة غزة الإنسانية" تعلن انتهاء مهمتها في القطاع

اخترنا لكم
LBCI
أخبار لبنان
10:03

عز الدين: الدولة اللبنانية والحكومة مطالبان بإيجاد حل للخروقات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
09:57

فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار دولية
09:48

إيران أدانت اغتيال إسرائيل القياديّ العسكريّ في "حزب الله"

LBCI
اقتصاد
09:00

عيسى الخوري ألقى كلمة لبنان في مؤتمر يونيدو في الرياض: نفتح أبواباً واسعة للاستثمار في خمس مجموعات صناعيّة ذات قيمة

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

العاهل الأردني يؤكد رفض أية إجراءات إسرائيلية لضم الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-03

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-01

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
آخر الأخبار
04:23

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة للـ LBCI: مع الشح الذي نواجهه نحاول ضبط الهدر والتقنين ونعمل بحسب برنامج توزيع من ضبية الى بيروت وساحل المتن ونحاول التوزيع بالتساوي

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
08:57

رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر

LBCI
أخبار لبنان
08:13

بعد غارة الضاحية… هكذا يبدو الموقف الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
08:10

حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري

LBCI
أخبار دولية
05:05

زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"

LBCI
أخبار لبنان
15:58

نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار

LBCI
أخبار لبنان
14:11

حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي

LBCI
أمن وقضاء
04:35

نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
16:28

هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
حال الطقس
02:28

إليكم تفاصيل الطقس...

LBCI
خبر عاجل
13:09

نتنياهو: لن نسمح بأن يشكل حزب الله تهديدا من جديد وأتوقع من الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها وأن تجرد حزب الله من سلاحه

LBCI
اخبار البرامج
09:58

فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
01:33

القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يأمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر

