قائد الجيش استقبل خياري وعرض مع قائد البحرية الإندونيسية سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كما استقبل قائد البحرية الإندونيسية الأدميرال محمد علي، في حضور السفير الإندونيسي ديكي كومار مع وفد مرافق.



وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، والدور الإيجابي للوحدة الإندونيسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل".



