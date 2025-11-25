السيدة الأولى: مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان

في اليوم الثاني من القمة العالمية للابتكار في التعليم "وايز" بنسختها 12 المنعقدة في الدوحة، شاركت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ولليوم الثاني في فعاليات هذا الحدث الذي يتناول القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية. وهذا موضوع حضر بين السيدة الأولى والشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.



كما شاركت اللبنانية الأولى في جلسة حوارية مع السيدة الأولى من كل من سوريا ونيجيريا حول تمكين الشباب ودور التعليم في تحقيق أحلامهم، وأكدت أن مشروع مدرسة المواطنية يرسخ الانتماء للبنان.