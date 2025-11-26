الرئيس عون التقى مفوض الاونروا وتلقى برقية تهنئة بالإستقلال من العاهل الأردني

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "الاونروا" فيليب لازاريني، يرافقه المدير العام لـ"الاونروا" في لبنان دوروثي كلاوس والمساعدة الخاصة للمفوض العام ساشيني جيا ورديني.وخلال اللقاء عرض لازاريني لظروف عمل "الاونروا"، في ظل الضغوط المالية التي تتعرض لها، ولأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.وأكد "العمل على المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين نظرا لمحورية دور الوكالة بالنسبة الى هذه الخدمات".واعرب الرئيس عون عن تقديره للمهام التي تقوم بها "الاونروا"، على رغم خفض موازنتها، مشددًا على "أهمية استمرارها في أداء عملها"، وأشار الى "التعاون القائم بين السلطة اللبنانية والسلطة الفلسطينية في مسألة تسليم سلاح المخيمات".على صعيد آخر، تواصل ورود برقيات التهنئة بالاستقلال، حيث تلقى الرئيس عون برقية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تمنى فيها "ان يعيد الله هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة، وعلى الشعب اللبناني وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار".من جهته، اعرب امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر في برقيته عن "خالص التمنيات باستمرار تطور ونماء العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين لبنان والكويت وشعبيهما، وتطلعنا الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لكل ما فيه خير وخدمة البلدين الشقيقين".وتمنى للرئيس عون موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها دوام التقدم والازدهار.بدوره، تمنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي في برقيته للرئيس عون، "وافر الصحة والسعادة وللحكومة والشعب اللبناني كل التقدم والرخاء"، مشيدًا بـ"العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وآفاقها الواعدة على مختلف الأصعدة".كذلك ابرق مهنئًا كل من رئيس بلغاريا رومان راديف، وولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي احمد عبد الله الأحمد الصباح.