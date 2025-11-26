لجنة الاقتصاد تابعت درس موضوع تنظيم قطاع التأمين

تابعت لجنة الاقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة والتخطيط درس موضوع تنظيم قطاع التأمين في جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الزراعة نزار هاني والنواب الاعضاء.