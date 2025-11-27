الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام خلال أطلاق نتائج المسح العنقودي MICS6: لن يتغيّر مستقبل لبنان ما لم نغيّر حاضر أطفاله ونفتح الطريق أمام نسائه

أخبار لبنان
2025-11-27 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام خلال أطلاق نتائج المسح العنقودي MICS6: لن يتغيّر مستقبل لبنان ما لم نغيّر حاضر أطفاله ونفتح الطريق أمام نسائه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
سلام خلال أطلاق نتائج المسح العنقودي MICS6: لن يتغيّر مستقبل لبنان ما لم نغيّر حاضر أطفاله ونفتح الطريق أمام نسائه

أطلقت إدارة الإحصاء المركزي، بالشراكة مع منظّمة اليونيسف، نتائج المسح العنقودي  متعدّد المؤشّرات (MICS6) لعام 2023 على المستوى دون الوطني، خلال احتفال رسمي في السراي الحكومي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نوّاف سلام
 شارك فيه  وزيرا العمل الدكتور محمد حيدر،  الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي، رئيس لجنة الحولر اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي بالتكليف ماريا نالبنديان، ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كوسي، رئيسة معهد باسل فليحان المالي الاقتصادي لميا مبيض وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والمدراء العامين.

 ويأتي هذا الإطلاق تتويجًا لعمل ميداني واسع شمل خمس محافظات لبنانية هي: بيروت، وجبل لبنان، والشمال، وعكار، والبقاع، إضافة إلى مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. أمّا المحافظات اللبنانية التي تعذّر جمع البيانات منها بسبب الأوضاع الأمنية فهي: النبطية، الجنوب، وبعلبك–الهرمل. ويهدف هذا المسح إلى توفير بيانات موثوقة تدعم السياسات الوطنية القائمة على الأدلة.

الرئيس سلام
والقى الرئيس سلام كلمة قال فيها: "يشرفني أن أشارككم اليوم إطلاق نتائج "المسح العنقودي المتعدد المؤشرات"MICS6، الذي هو ليس مجرد تقرير أو أرقام، بل خطوة أساسية نحو بناء دولة تستند سياساتها الى الأدلة والمعرفة الدقيقة. فنهوض الدول، لا سيما بعد الازمات، لا يرتكز على الاصلاح فحسب، بل بعلى إعادة الاعتبار للإنسان: الطفل الذي يكبر، المرأة التي تشارك في القيادة، والمجتمع الذي يقوم على سياسات عادلة ومتوازنة. ويأتي هذا المسح ليقدّم صورة عن واقع الطفولة والمرأة في لبنان، بما يبيّنه من إنجازات، وما يكشفه من فجوات لا يمكن تجاهلها."
وأضاف: "إن الاستثمار في الطفولة وفي المرأة ليس خيارًا ثانويًا، بل هو ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار الوطني. فالطفل الذي ينشأ في بيئة آمنة ويتلقّى التعليم والرعاية الصحية المناسبة هو الأساس لبناء مستقبل أفضل للبنان. كما ان لا دولة حديثة وعادلة ان لم تتمتع فيها المرأة بالمساواة التامة وبالمشاركة الفعلية في وضع السياسات العامة. فأي دولة تهمّش نصف طاقاتها البشرية هي دولة تُضعف نفسها بنفسها. لقد كشف المسح فجوات واضحة في التعليم والصحة وتفاوتًا في الوصول إلى الخدمات الأساسية، إضافة إلى انتشار مقلق لزواج القاصرات وعمل الأطفال، واستمرار أنماط من العنف والتمييز ضد النساء. وهذه ليست أرقامًا على ورق، بل مؤشرات إنذار ... ودعوات لتحمل المسؤولية."
واكد سلام ان المسؤولية مشتركة: "على الدولة أن تحمي، وعلى المجتمع أن يراجع ذاته، ولا سيما عاداته الموروثة. وقد أثبتت إدارة الإحصاء المركزي، رغم التحديات، قدرتها على إنتاج بيانات موثوقة ومستقلة بدعم مشكور من اليونيسف. فسيادة الدول لا تُقاس فقط بحماية حدودها، بل بقدرتها على حماية مواطنيها من الفقر والظلم والتهميش.
واجبنا اليوم أن نحوّل النتائج التي اظهرها المسح إلى سياسات ملموسة عبر: تعزيز حماية الطفل على كافة الأراضي اللبنانية؛ تطوير خدمات الصحة والتعليم؛ مكافحة زواج القاصرات وعمل الأطفال؛ إقرار سياسات تُنصف النساء وتضمن مشاركتهن في اتخاذ القرارات العامّة؛ مواجهة جميع أشكال العنف والتمييز بلا تهاون أو استثناء." 
"أيها الحضور الكريم، هذا المسح ليس نهاية مسار، بل بداية التزام. وأقولها بوضوح: لن يتغيّر مستقبل لبنان ما لم نغيّر حاضر أطفاله ونفتح الطريق أمام نسائه. وأتعهد اليوم بأن نترجم في عمل حكومتنا نتائج هذا المسح إلى سياسات تحمي الطفل، وتنصف المرأة، وتعيد بناء الثقة بين المواطن ودولته. فلنبدأ من الحقيقة التي تكشفها البيانات، ومن الإرادة التي يفرضها ضميرنا الوطني، فنبني معاً دولة انسانية وقوية، دولة قانون وعدالة. شكراً لإدارة الإحصاء المركزي ... وشكراً لكم جميعا."
نالبنديان
في كلمتها، أكّدت مدير عام إدارة الإحصاء المركزي بالتكليف السيدة ماريا نالبنديان أنّ نجاح هذا المسح ما كان ليتحقّق لولا دعم رئاسة مجلس الوزراء وتعاون الوزارات المعنيّة، إضافة إلى الشراكة التقنية واللوجستية التي قدّمتها اليونيسف، والدور الحيوي للسلطات المحلية والقوى الأمنية في تسهيل العمل الميداني. كما أشادت بدور الأسر المشاركة وفِرق جمع البيانات التي عملت باحترافية رغم التحديات، وبجهود فريق عمل إدارة الإحصاء المركزي.
كوسي
وقال ممثل اليونيسف في لبنان ”ماركولويجي كوسي:"استغرق تنفيذ المسح متعدّد المؤشّرات (MICS6) سنوات من الجهود المتواصلة. فمنذ انطلاقه عام 2019، واجه لبنان أزمات متلاحقة. ومع ذلك، واصلت إدارة الإحصاء المركزي عملها الدؤوب بدعم من اليونيسف. وقد أُعيد تصميم الاستبيانات، وتكييف الخطط الميدانية، وتدريب الباحثين الميدانيين، فيما فتحت الأسر في مختلف أنحاء البلاد أبوابها رغم تراجع مستويات الثقة وقسوة الظروف المعيشية.
"وأضاف: "يتيح هذا المسح للبنان أن يقول بثقة: هذا ما نعرفه عن أوضاع أطفالنا. وهنا يتحقق التقدّم. وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى تحرّك عاجل."
أبرز نتائج المسح:
• الأطفال والتغذية: سجّل توقّف النمو أعلى مستوى له في مخيّمات النزوح السوري (31%) ، وأدنى مستوى في بيروت والشمال (9%). 
• الصحة: تجاوز إشراف المهنّيين الصحّيين على الولادات 95% في جميع المناطق. كما أظهرت بيانات التطعيم وجود فجوات بين المحافظات وبين خدمات الأونروا.
• التعليم: تراجعت معدّلات الاستكمال في عكار والشمال والبقاع، فيما سجّل نماء الطفل المبكر أعلى نسبة له لدى الأطفال اللبنانيين في جبل لبنان (85%). 
• المياه والطاقة: تجاوز الحصول على مياه شرب محسّنة 90% في معظم المناطق، مع انخفاض في عكار (87%). وعلى صعيد الكهرباء، يصل مستوى الوصول إلى أكثر من 98% رغم ضعف ساعات التغذية من الشبكة العامة، ما يدفع إلى اعتماد مصادر بديلة بشكل واسع.
• عمالة الأطفال: ظهرت النسب الأعلى بين غير اللبنانيين، خصوصًا في جبل لبنان (36%) ، وفي مخيّمات النزوح السوري (23%).
وتؤكّد إدارة الإحصاء المركزي أنّ هذه النتائج تشكّل أداة أساسية لدعم السياسات الاجتماعية والقطاعية.

أخبار لبنان

أطلاق

نتائج

المسح

العنقودي

MICS6:

يتغيّر

مستقبل

لبنان

نغيّر

أطفاله

ونفتح

الطريق

نسائه

LBCI التالي
وزير العدل : مكافحة الإتجار ليست واجباً قانونياً فحسب بل هي واجب أخلاقي تتجسد في مواجهة الجريمة ك
المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: لحوار بين الأطراف على جانبي الخط الأزرق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

كرامي أطلقت وناصر الدين وممثل منظمة الصحة العالمية المسح الصحي القائم على تلامذة المدارس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2025-09-09

“حماس”: مقتل نجل خليل الحية ومحاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-13

السيسي يؤكد أن اتفاق غزة يفتح الباب أمام السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

أمير موناكو: حل الدولتين يفتح المجال أمام الاستقرار الدائم والسلام يبنى بالإرادة المشتركة لا بالقوانين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:42

رئيس الجمهورية يستقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت الجديد: للعمل بنزاهة وشفافية

LBCI
أمن وقضاء
07:38

توقيف ثلاثة مطلوبين خطيرين للقضاء بجرائم في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
07:31

لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات وإجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة على الأنهر

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-02

نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

قبلان: الحل بلبننة القضايا الانتخابية بعيداً من الإستثمار بلعبة الثأر والخيارات الخارجية الصادمة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-09

الجيش الاسرائيلي يستهدف سيارة في زاروت - ساحل الشوف... اليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:23

تفاصيل الترتيبات اللوجيستية لتأمين وصول المؤمنين لاستقبال البابا في عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:21

البابا في تركيا... إليكم المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:11

جابر ممثلا الرئيس عون في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: نسعى إلى إعادة وضع لبنان على الخريطة الاقتصادية للمنطقة

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
خبر عاجل
04:25

وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا

LBCI
أخبار لبنان
03:41

اختصاص علوم سياسية ميشال أبو عبود عن السياسة الخارجية للفاتيكان: ما يشكله هو بمثابة ضغط ديبلومايّ نحو السلام

LBCI
أخبار دولية
02:09

مستشار سياسي وباحث في العلاقات الدولية طه عودة اوغلو: اختيار تركيا لما تؤديه من أدوار دولية اقليمية مهمة ولتعيد التذكير بأنها شرقية حاملة واجهة غربية

LBCI
أخبار لبنان
01:43

معلومات الـLBCI: معبر المصنع يسجل مغادرة ما بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ لاجئ سوريّ

LBCI
أخبار لبنان
01:31

الـLBCI على متن الطائرة التي ستنقل البابا إلى تركيا… إليكم المشهد الحصريّ 

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:09

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
صحة وتغذية
10:22

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
منوعات
10:04

لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
أمن وقضاء
11:33

أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
15:54

حاكم ويست فيرجينيا: نؤكد وفاة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولايتنا أصيبا بالرصاص في واشنطن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More