بري بحث مع رئيس الحكومة وسفير بريطانيا في المستجدات

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية .



واستقبل بري السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين والمملكة المتحدة ولبنان .