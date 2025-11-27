0min

الصدي بحث مع جهاز قطر للاستثمار في الفرص المتاحة في لبنان

إستقبل وزير الطاقة جو الصدي وفداً من جهاز قطر للإستثمار ضم ناصر العطيه وعبدالله الرميحي والديبلوماسي من السفارة سيف منصور. وتناول البحث سبل الاستثمار في لبنان والفرص المتاحة.

