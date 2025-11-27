العماد رودولف هيكل: للالتفاف حول الجيش

أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين ليتخطى البلد الصعوبات التي يمر بها.



ودعا هيكل أمام وفد طلابي جامعي، الى الالتفاف حول الجيش.