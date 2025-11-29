الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عيسى الخوري: مستقبل لبنان يُبنى بالشراكة والمعرفة والتطوير
أخبار لبنان
2025-11-29 | 05:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
عيسى الخوري: مستقبل لبنان يُبنى بالشراكة والمعرفة والتطوير
مثّل وزير الصناعة جو عيسى الخوري رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في احتفال النسخة الثالثة من حفل توزيع جائزة الابتكار في الأغذية الزراعية 2025 الذي ينظّمه تجمّع الابتكار في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان QOOT في متحف سرسق في الأشرفية، في حضور وزيرَي الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، والزراعة الدكتور نزار هاني، سفير هولندا في لبنان فرانك مولين، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائيّة اللبنانية رامز بو نادر، رئيس تجمّع صناعيّي البقاع نقولا بو فيصل،رئيس بيريتك مارون الشماس، رئيس عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في لبنان أليساندرو فيتاديني، نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي سيريل ديواليين، رئيس مجموعة "QOOT" نبيل شومان والمدير التنفيذي للمجموعة مارك بو زيدان، وصناعيين ورواد اعمال.
وأُقيمت المسابقة بدعم وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة، وبشراكة استراتيجيّة مع هولندا، وبرنامج EUROMED Clusters Forward المموّل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة جاء فيها: "يشرفني أن أمثّل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وأن أشارك في هذا الحدث الوطني الذي يجمع نخبة من المبتكرين، ورواد الأعمال، والشركاء المحليين والدوليين الداعمين لقطاع يشكّل أحد الأعمدة الأساسية لإستقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي وهو قطاع الصناعات الغذائية والزراعية. يسعدني أن أنقل إليكم تقدير دولة الرئيس وامتنانه لتجمّع QOOT على دوره الريادي في تحفيز الابتكار، وعلى هذا الجهد المتواصل الذي يعكس إيمانًا راسخًا بأن مستقبل لبنان لا يُبنى إلا بالشراكة، وبالعمل المنظّم، وبالرؤية القائمة على المعرفة والتطوير".
واعتبر أن "اختيار شعار هذا العام "لبنان ينهض بالابتكار"يعكس توجّهًا وطنيًا نعمل جميعًا على ترسيخه، فلبنان الذي نطمح إليه هو القادر على استعادة موقعه في الاقتصاد الإقليمي والدولي، عبر الابتكار، والتحديث، والقدرة على إنتاج قيمة مضافة حقيقية". وأكّد أن قطاع الصناعات الغذائية، بما يضمّ من طاقات بشرية وإنتاجية خلاقة، يمثّل اليوم رافعة أساسية لهذا التوجّه، فهو قطاع يساهم في الصادرات، ويؤمّن فرص عمل، ويعزّز التنمية في المناطق، ويشكّل صمّام أمان للأمن الغذائي. من هنا تأتي أهمية الانتقال نحو نظم غذائية أكثر تنافسية واستدامة وذكاءً تكنولوجيًا.
وشدّد على أن ما يتم العمل عليه لتطوير التعاون بين الوزارات، والقطاع الخاص، والجامعات، والهيئات الدولية – كالاتحاد الأوروبي، ومملكة هولندا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – هو نموذج لما يجب أن يكون عليه العمل الإنمائي في لبنان: شراكات تؤسس لبيئة تمكينيّة تدعم المبتكرين وروّاد الأعمال، وتتيح لهم الوصول إلى الأسواق، والتطوير، والبحث، والتمويل.
كما رأى عيسى الخوري أن "جائزة الابتكار في الصناعات الزراعية والغذائية – AFIA 2025 هي في الوقت نفسه احتفال بالفائزين، ومنصّة لتسليط الضوء على الإبداع اللبناني، ولجذب المستثمرين، ولتعزيز حضور منتجاتنا في الأسواق العالمية، ولتأكيد قدرة لبنان على تحويل تحدّياته إلى فرص، متى توفّرت الإرادة والرؤية والعمل المنهجي".
أضاف:"أؤكّد باسم رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء، المحليّين والدوليين، لتهيئة البيئة التشريعيّة والتنظيميّة والاقتصاديّة التي يحتاجها المبتكرون والمنتجون ليزدهروا ويتوسعوا".
وقال:"أسمحوا لي أن أتحدّث بصفتي مواطناً قبل أن أكون وزيرًا. لقد رأيتُ في زياراتي للمصانع والمؤسسات الزراعية، وفي لقاءاتي مع الشباب والشابات من روّاد الأعمال، حقيقةً واحدة: أنَّ الإرادة موجودة، والقدرة موجودة، والابتكار موجود… ما ينقصنا هو أن نمنح هذا القطاع ما يستحق من تنظيم ودعم وثقة. لبنان لا تنقصه المواهب، ولا تنقصه الأرض الخصبة، ولا ينقصه الإبداع. ما ينقصه هو مضاعفة الجهود وتحديث السياسات، وفتح الأبواب أمام من يَصنَعون ويصَنّعون القيمة المضافة كل يوم. أعدكم أن وزارة الصناعة ستبقى شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل—مستقبلٍ يستحقه اللبنانيون، ويليق بقدراتهم، ويُعيد إلى لبنان دوره الطبيعي: بلد الإنتاج، وبلد التذوّق، وبلد التميّز في الغذاء والصناعة معًا."
وختم مهنّئا المشاركين، وحيّا الفائزين الذين يجسّدون روح الريادة اللبنانية الحقيقيّة، متمنّياً أن تتحوّل الجائزة الى محطة جديدة تفتح آفاقًا أوسع لهذا القطاع الحيوي".
وشارك عيسى الخوري في جلسة حوار ضمّت وزيرّي الزراعة والاقتصاد والتجارة ونائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي. وتمحورت حول "السياسات والشراكات وآفاق المستقبل."
في الختام، تم ّالاعلان عن الفائزين في جائزة الابتكار في الصناعات الزراعية والغذائيةAFIA 2025 من بين 67 مؤسسة شاركت في المسابقة وتأهل منها 21 الى النهائيات، والفائزون هم: عن قسم المشروبات الكحولية tiny moon cider ،عن قسم الوجبات المخبوزة والوجبات الخفيفة Taqa Snack،عن قسم الصحة والعافية Soopreem،عن قسم المشروبات غير الكحولية Lavender Water، عن قسم منتجات المونة Mjadara Ready Mix وعن قسم المنتجات المبردة والمثلجة Debes kharoub Gelato.
أخبار لبنان
الخوري:
مستقبل
لبنان
يُبنى
بالشراكة
والمعرفة
والتطوير
التالي
حبيب يناشد مجلس الوزراء الموافقة على استخدام أجَراء للمؤسسة العامة للإسكان
رسالة من "حزب الله" إلى البابا لاوون عشية زيارته لبنان... هذا ما جاء فيها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-14
عيسى الخوري في حوار صناعي متني "الاستراتيجية وضعت للتطوير والتحديث ومواكبة التغيير"
أخبار لبنان
2025-11-14
عيسى الخوري في حوار صناعي متني "الاستراتيجية وضعت للتطوير والتحديث ومواكبة التغيير"
0
أخبار لبنان
2025-10-08
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل في لبنان وبحثٌ في سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
أخبار لبنان
2025-10-08
عيسى الخوري التقى سفير البرازيل في لبنان وبحثٌ في سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
0
أخبار لبنان
2025-11-04
عيسى الخوري يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
أخبار لبنان
2025-11-04
عيسى الخوري يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري
0
أخبار لبنان
2025-10-16
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
أخبار لبنان
2025-10-16
عيسى الخوري: مياه تنورين نظيفة وكانت زوبعة في زجاجة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:09
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
أمن وقضاء
09:09
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
0
أخبار لبنان
09:04
متري: إمكانات الجيش ضعيفة لذلك عملية تسليم السلاح بطيئة... والكرسي الرسولي لديه قضيتان اساسيتان لبنان وفلسطين
أخبار لبنان
09:04
متري: إمكانات الجيش ضعيفة لذلك عملية تسليم السلاح بطيئة... والكرسي الرسولي لديه قضيتان اساسيتان لبنان وفلسطين
0
أمن وقضاء
08:47
الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم
أمن وقضاء
08:47
الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم
0
أخبار لبنان
08:39
قرار لمحافظ جبل لبنان بشأن منع ممارسة رياضة Paragliding خلال زيارة البابا لبنان
أخبار لبنان
08:39
قرار لمحافظ جبل لبنان بشأن منع ممارسة رياضة Paragliding خلال زيارة البابا لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:47
الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم
أمن وقضاء
08:47
الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم
0
منوعات
2025-11-25
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب
منوعات
2025-11-25
اشترى بنطالًا مستعملًا… ومفاجأة مقزّزة كانت تنتظره داخل الجَيب
0
أخبار لبنان
2025-11-20
حريق في أحراج بلدة بنابيل المتنية يهدّد المنازل والأهالي يناشدون
أخبار لبنان
2025-11-20
حريق في أحراج بلدة بنابيل المتنية يهدّد المنازل والأهالي يناشدون
0
خبر عاجل
2025-11-04
مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع
خبر عاجل
2025-11-04
مصرف لبنان: سنباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
تقارير نشرة الاخبار
14:48
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية
0
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
أخبار دولية
13:33
من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة
0
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
رياضة
13:28
بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر
0
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
أخبار لبنان
13:15
قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
2
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
خبر عاجل
12:17
قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود
3
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
خبر عاجل
14:21
مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري
4
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
5
خبر عاجل
05:27
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام
خبر عاجل
05:27
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام
6
خبر عاجل
11:58
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
خبر عاجل
11:58
قاسم: أرحب بزيارة البابا إلى لبنان وكلفنا أشخاصاً من المجلس السياسي لزيارة السفارة البابوية وتقديم رسالة من "حزب الله" إلى البابا
7
خبر عاجل
05:33
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها
خبر عاجل
05:33
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها
8
اسرار
23:52
أسرار الصحف 29-11-2025
اسرار
23:52
أسرار الصحف 29-11-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More