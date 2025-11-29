الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل يحول طارئ من دون مشاركة افرام بفعاليّات زيارة البابا؟
أخبار لبنان
2025-11-29 | 12:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هل يحول طارئ من دون مشاركة افرام بفعاليّات زيارة البابا؟
تعرّض النائب نعمة افرام لحادثة انزلاق أثناء قيامه بجولةٍ تفقديّة في إحدى المنشآت الصناعيّة، ما أدّى إلى كسرٍ بليغ في رجله.
فهل يحول هذا الطارئ المستجدّ، من دون مشاركته في عددٍ من الفعاليّات الرسميّة والروحيّة المتّصلة بزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة؟
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مشاركة
افرام
بفعاليّات
زيارة
البابا؟
التالي
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-21
افرام لـ جدل: زيارة البابا زيارة إنقاذية لأن لبنان الـ1920 جيوبوليتيكيًا بخطر
آخر الأخبار
2025-11-21
افرام لـ جدل: زيارة البابا زيارة إنقاذية لأن لبنان الـ1920 جيوبوليتيكيًا بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11
كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات
0
أخبار دولية
13:17
دلالات الزيارات التي قام بها البابا اليوم لمسجد السلطان أحمد وكنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية
أخبار دولية
13:17
دلالات الزيارات التي قام بها البابا اليوم لمسجد السلطان أحمد وكنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية
0
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسميّة المنظمة لزيارة قداسة البابا: على المواطنين الوصول عند الخامسة صباحًا للمشاركة بالقداس في بيروت
خبر عاجل
2025-11-25
اللجنة الرسميّة المنظمة لزيارة قداسة البابا: على المواطنين الوصول عند الخامسة صباحًا للمشاركة بالقداس في بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حديث خاص مع مدرب منتخب لبنان احمد فران قبل ٢٤ ساعة من مباراة لبنان وقطر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حديث خاص مع مدرب منتخب لبنان احمد فران قبل ٢٤ ساعة من مباراة لبنان وقطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التفوق العسكري لا يصنع سلامًا… درسٌ من إيرلندا وأفغانستان للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التفوق العسكري لا يصنع سلامًا… درسٌ من إيرلندا وأفغانستان للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المتحدثة الرسمية بإسم اليونيفل للـ LBCI: لم نرصد أي نشاط لبناء ترسانة أو بنية تحتية عسكرية في جنوب الليطاني خلال عام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المتحدثة الرسمية بإسم اليونيفل للـ LBCI: لم نرصد أي نشاط لبناء ترسانة أو بنية تحتية عسكرية في جنوب الليطاني خلال عام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:28
البستاني: ما أدلى به سلامة يثبت أن الأزمة ليست نظامية ويوجب التوسّع بالتدقيق الجنائي
أخبار لبنان
03:28
البستاني: ما أدلى به سلامة يثبت أن الأزمة ليست نظامية ويوجب التوسّع بالتدقيق الجنائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية
0
أخبار لبنان
13:22
حزب الله ينهي استعاداته للترحيب بالبابا... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:22
حزب الله ينهي استعاداته للترحيب بالبابا... اليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
2025-09-30
شعبة المعلومات توقف شخصَين سرقا خزنة بداخلها أموال من مطعم في صيدا
أمن وقضاء
2025-09-30
شعبة المعلومات توقف شخصَين سرقا خزنة بداخلها أموال من مطعم في صيدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في إطار مهرجان بيروت ترنم... العاصمة على موعد الآن مع أمسية موسيقية كلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حديث خاص مع مدرب منتخب لبنان احمد فران قبل ٢٤ ساعة من مباراة لبنان وقطر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حديث خاص مع مدرب منتخب لبنان احمد فران قبل ٢٤ ساعة من مباراة لبنان وقطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هذه هي شروط ايران... اسرائيل وأميركا لمنع اندلاع حرب جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هذه هي شروط ايران... اسرائيل وأميركا لمنع اندلاع حرب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التفوق العسكري لا يصنع سلامًا… درسٌ من إيرلندا وأفغانستان للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
التفوق العسكري لا يصنع سلامًا… درسٌ من إيرلندا وأفغانستان للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المتحدثة الرسمية بإسم اليونيفل للـ LBCI: لم نرصد أي نشاط لبناء ترسانة أو بنية تحتية عسكرية في جنوب الليطاني خلال عام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المتحدثة الرسمية بإسم اليونيفل للـ LBCI: لم نرصد أي نشاط لبناء ترسانة أو بنية تحتية عسكرية في جنوب الليطاني خلال عام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد التشكيك بعمل الجيش اللبنانيّ... جهد حصر السلاح إلى العلن
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد التشكيك بعمل الجيش اللبنانيّ... جهد حصر السلاح إلى العلن
0
أخبار لبنان
13:22
حزب الله ينهي استعاداته للترحيب بالبابا... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:22
حزب الله ينهي استعاداته للترحيب بالبابا... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تفاصيل ومشاهد حصرية للـLBCI عن لقاء البابا في عنايا.. هذا كرسيه وهذا ما سيقدمه للدير
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تفاصيل ومشاهد حصرية للـLBCI عن لقاء البابا في عنايا.. هذا كرسيه وهذا ما سيقدمه للدير
0
أخبار لبنان
13:19
عنايا تستعد لاستقبال البابا... إليكم تفاصيل التحضيرات
أخبار لبنان
13:19
عنايا تستعد لاستقبال البابا... إليكم تفاصيل التحضيرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
أخبار لبنان
10:35
تدابير السير في اليوم الأوّل لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
2
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
أخبار لبنان
02:24
وزارة الداخلية: منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان من الساعة 8:30 صباح الأحد وحتى الثلاثاء
3
خبر عاجل
12:49
وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد
خبر عاجل
12:49
وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد
4
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
حال الطقس
00:53
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
5
خبر عاجل
05:27
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام
خبر عاجل
05:27
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام
6
خبر عاجل
05:33
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها
خبر عاجل
05:33
السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى لهآرتس: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها
7
خبر عاجل
13:41
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها
خبر عاجل
13:41
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها
8
خبر عاجل
13:44
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت
خبر عاجل
13:44
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More