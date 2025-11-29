الأخبار
هل يحول طارئ من دون مشاركة افرام بفعاليّات زيارة البابا؟

أخبار لبنان
2025-11-29 | 12:44
مشاهدات عالية
0min
هل يحول طارئ من دون مشاركة افرام بفعاليّات زيارة البابا؟

تعرّض النائب نعمة افرام لحادثة انزلاق أثناء قيامه بجولةٍ تفقديّة في إحدى المنشآت الصناعيّة، ما أدّى إلى كسرٍ بليغ في رجله.

فهل يحول هذا الطارئ المستجدّ، من دون مشاركته في عددٍ من الفعاليّات الرسميّة والروحيّة المتّصلة بزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة؟

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مشاركة

افرام

بفعاليّات

زيارة

البابا؟

