تيمور جنبلاط عرض واقع المحاكم المذهبية

التقى رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط، في قصر المختارة، وفدًا من قضاة المحاكم المذهبية الدرزية.



وتخلل اللقاء كلمات لكل من مفوضة العدل سوزان اسماعيل، رئيس بلدية غريفة نزار ابو حمدان، خليل حمادة، وأمين سر نقابة المحامين نديم حمادة، شاكرين للنائب جنبلاط دعم الحزب التقدميّ الاشتراكيّ الترشيحيّ والانتخابيّ.



وقد بارك النائب جنبلاط النتيجة التي انتهت اليها الانتخابات، داعياً للمحامي حمادة التوفيق في مهامه، ومتمنيًا التقدم والتطوير في العمل النقابي الوطني.



وعقد رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ لقاءً شبابيا، مع وفد من منظمة الشباب التقدمي - مكتب جامعة الحكمة ومكتب الجامعة اليسوعية، بعد فوز مرشحي المنظمة في الانتخابات الطالبية، وركّز جنبلاط مع الوفد على هواجس الشباب الجامعيّ ودورهم في العمل السياسيّ، والمواضيع التي تعنى بشؤونهم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، ووجوب مقاربتها في اطار من الوطنية البعيدة عن زواريب السياسة الضيقة، وبالانفتاح على الجميع".



ومن زوّار المختارة رئيس دير مار مارون مجد المعوش الشوف الاب فرنسيس عساف ومدير مدرسة مار مارون المعوش الاب شربل القزي، بعد تسلّم الاب عساف مهامه الجديدة في خدمة الدير.



وضمن استقبالات السبت الاسبوعية، عرضت وفود اهلية وبلدية واجتماعية لجنبلاط قضاياها واحتياجاتها على المستويات الانمائية والخدماتية العامة، ومن ابرزها: وفد من بلدة مجدلة – عكار تحدث باسمه رئيس البلدية الحالي محمد العلي، والرئيس السابق للبلدية محمد الأسمر، وفد أهليا من بيت لهيا - راشيا الوادي، ووفد من حاصبيا تحدث باسمه العميد المتقاعد فؤاد خير.



وزار المختارة وفد من بلدة باتر – الشوف، عرض خلاله رئيس البلدية مازن خطار والمختار كمال عودة جملة من المطالب التي تخص البلدة. ووفد أخر من بلدة عماطور مع ادارة المدرسة الرسمية والهيئة التعليمية فيها ومجلس الأهل، يرافقه عضو الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عصمت عبد الصمد، وعرض خلاله رئيس البلدية عبدالله عبد الصمد والمختار سعيد مسائل متصلة بتطوير المدرسة. وثالث من بلدة جديتا، لاطلاعه من قبل رئيس البلدية ميشال خاطر على مواضيع تخص البلدة.



واجتمع جنبلاط مع الهيئة الإدارية الجديدة لفرع الحزب التقدمي الاشتراكي في بلدة بشتفين، في حين ضمّت الوفود العائلية التي زارت المختارة: آل الجوهري في عرمون، آل عزام في عين زحلتا، آل عبد الخالق في مجدلبعنا، وآل الغصيني في بعقلين.



كما استمع الى مطالب انمائية وحياتية من رؤساء اتحادات بلدية وبلديات، وتلقى سلسلة من المراجعات.