عودة: مدعوون لأن نكون رسلا لوطننا

رأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن "إنسان اليوم، وفي لبنان بشكل خاص، مجرب في كل لحظة من حياته، مجرب بالإنقياد إلى التسلط، أو استغلال النفوذ، أو مخالفة القوانين، أو اغتياب البشر وتشويه سمعتهم في وسائل التواصل، أو الإستيلاء على المال العام، أو توسل الأحزاب أو التلطي خلف الجماعات، كما أنه مجرب بجمع المال واستعماله لغايات غير محمودة".



وقال خلال عظة قداس الأحد: "كل هذه التجارب لا تقاوم إن لم يكن هيكل الإنسان مبنيا على أساس صلب هو الإيمان الذي يؤدي إلى النقاوة والنزاهة والتواضع والمحبة والرحمة ورفعة الأخلاق".



وأضاف: "نحن نعيش في عالم يميل إلى الإنغلاق، وبناء أسوار من الخوف والقلق والأفكار المسبقة. لكن المسيح يجتذب الإنسان إلى فسحة أوسع، ورؤية جديدة. قد يعيش إنسان اليوم في حيرة أمام ما يحدث في العالم، أو أمام تجارب شخصية، أو شكوك داخلية، لكن المسيح يكشف له الحقيقة من خلال اللقاء به في عمق الصلاة".



وأشار الى "أننا مدعوون لأن نكون رسلا لوطننا، أمناء له، وأمناء على رسالته ودوره، صادقين في ولائنا له وحده، عاملين على الحفاظ على أرضه وتراثه وديمقراطيته وحريته ووحدته، وعلى احترام إنسانه وصون كرامته".

