البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا للبنان "فريدة جدا"

رأى بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان أن البابا لاون الرابع العشر زار هذه الشرق كأب روحي.



واعتبر في حديث للـLBCI، أن "زيارة البابا بالنسبة الى لبنان هي زيارة فريدة جدا لأن لبنان يمثل في هذا الشرق البلد الذي يجمع الكلّ، أديانا وطوائفَ وقوميات".



وقال: "الوحدة بين المسيحيين هي موهبة من الروح القدس". وأضاف: "يجب أن نركّز أن الوحدة تأتي من الصلاة وبالإيمان".



ورأى أن زيارة البابا ستحرك الضمائر لدى المسيحيين والمسلمين أيضا.