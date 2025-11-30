البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا

أجرى البابا لاون الرابع عشر زيارة استغرقت 30 دقيقة لراهبات " كرمل والدة الإله والوحدة" في حريصا في مساء يومه الأول في لبنان.



فبعد لقائه بالسلطات المدنية اللبنانية مساء اليوم الأحد، توجه البابا إلى دير راهبات " كرمل والدة الإله والوحدة" في حريصا.



ووفقًا لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فقد حيا البابا كل راهبة على حدة قبل أن يتلقى تحية الرئيسات من الجماعتين.



وخلال كلمته أمام الراهبات، ذكر بثلاث كلمات تشكل جوهر حياتهن التأملية: التواضع، الصلاة، والتضحية.



واستمر اللقاء نحو نصف ساعة، اختتم بتلاوة صلاة الأبانا، ومنح البابا لاون بعدها بركته الرسولية للراهبات المتأملات.