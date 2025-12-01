الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في الزيارة الروحية الحاشدة التي قام بها قداسة الحبر الأعظم لاون الرابع عشر صباح اليوم الى ضريح القديس شربل في دير مار مارون في عنايا، وكانا في استقباله لدى وصوله الى الدير، فيما كان في استقبالهما لدى وصولهما الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ ورئيس الدير الأب ميلاد طربيه حيث علا التصفيق الحار والزغاريد من قبل المواطنين الذين كانوا في باحة الدير وعلى المنصة التي خصصت لهم وعند المدخل.



وكان آلاف المواطنين والمؤمنين من مختلف الأعمار توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى الى دير مار مارون عنايا لاستقبال رأس الكنيسة الكاثوليكية في زيارته لضريح القديس شربل، متمسكين بايمانهم غير آبهين برداءة الطقس وتساقط المطر.



كما احتشد الوافدون من بينهم زوار من بلدان عربية وأجنبية نالوا نعمة الشفاء من أمراضهم بشفاعة القديس شربل وسط تدابير أمنية مشددة نفذها الجيش اللبناني.



كما تجمع المئات من المواطنين عند مدخل أوتوستراد جبيل عنايا قبالة كنيسة مار جرجس لاستقبال قداسته حاملين الأعلام اللبنانية والفاتيكانية. وكان آلاف المواطنين والمؤمنين من مختلف الأعمار توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى الى دير مار مارون عنايا لاستقبال رأس الكنيسة الكاثوليكية في زيارته لضريح القديس شربل، متمسكين بايمانهم غير آبهين برداءة الطقس وتساقط المطر.كما احتشد الوافدون من بينهم زوار من بلدان عربية وأجنبية نالوا نعمة الشفاء من أمراضهم بشفاعة القديس شربل وسط تدابير أمنية مشددة نفذها الجيش اللبناني.كما تجمع المئات من المواطنين عند مدخل أوتوستراد جبيل عنايا قبالة كنيسة مار جرجس لاستقبال قداسته حاملين الأعلام اللبنانية والفاتيكانية.



وبعد كلمة وصلاة لقداسة البابا وتبادل الهدايا والبركة الختامية، صافح قداسته الرئيس عون واللبنانية الأولى وجال والأباتي محفوظ والأب طربيه في متحف الدير، ثم انتقل الى الباحة الداخلية حيث بارك العاملين في الدير والتقط الصورة التذكارية مع عدد من الرهبان. وبعد كلمة وصلاة لقداسة البابا وتبادل الهدايا والبركة الختامية، صافح قداسته الرئيس عون واللبنانية الأولى وجال والأباتي محفوظ والأب طربيه في متحف الدير، ثم انتقل الى الباحة الداخلية حيث بارك العاملين في الدير والتقط الصورة التذكارية مع عدد من الرهبان.



بعد ذلك، غادر الرئيس عون دير مار مارون الى قصر بعبدا، فيما توجهت اللبنانية الأولى الى مزار سيدة لبنان في حريصا حيث شاركت في اللقاء مع المكرسين والمكرسات.