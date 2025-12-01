الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستقوم بإجراء تمارين تدريبية بتاريخ 2/12/2025 اعتبارًا من الساعة 6:00 ولغاية الساعة 14:00، في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات.



وتتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



لذا، دعت قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.