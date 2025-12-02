الأخبار
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
أخبار لبنان
2025-12-02 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
0
min
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
دعا البابا لاون الرابع عشر لوقف الهجمات والأعمال العدائية، قائلا: "لا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة فالأسلحة تقتل أما التفاوض والوساطة والحوار فتبني ولنَختر جميعا السلام".
وحيا البابا من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان حيث أقيمت مراسم الوداع كل مناطق لبنان التي لم يتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار.
وشدد على أنه "علينا ان ندرك ان الصراع المسلح لا جدوى منه والسلاح قاتل بينما المفاوضات والحوارات هي بنائة".
وتوجه للبنانيين بالقول: "انتم اقوياء كشجر الارز في الجبال وشجر الزيتون في الجنوب".
لقراءة الكلمة كاملة اضغط
هنا
أخبار لبنان
بيروت:
الهجمات
والأعمال
العدائية
القتال
المسلح
فائدة
التالي
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
السابق
0
خبر عاجل
06:37
البابا لاون: لتتوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أية فائدة فالأسلحة تقتل أما التفاوض والوساطة والحوار فتبني ولنَختر جميعا السلام
خبر عاجل
06:37
البابا لاون: لتتوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أية فائدة فالأسلحة تقتل أما التفاوض والوساطة والحوار فتبني ولنَختر جميعا السلام
0
آخر الأخبار
06:35
البابا من مطار بيروت: علينا ان ندرك ان الصراع المسلح لا جدوى منه والسلاح قاتل بينما المفاوضات والحوارات هي بنائة
آخر الأخبار
06:35
البابا من مطار بيروت: علينا ان ندرك ان الصراع المسلح لا جدوى منه والسلاح قاتل بينما المفاوضات والحوارات هي بنائة
0
آخر الأخبار
06:32
البابا من مطار بيروت: انتم اقوياء كشجر الارز في الجبال وشجر الزيتون في الجنوب
آخر الأخبار
06:32
البابا من مطار بيروت: انتم اقوياء كشجر الارز في الجبال وشجر الزيتون في الجنوب
0
آخر الأخبار
2025-11-30
إقلاع طائرة البابا لاون من مطار إسطنبول متوجهة الى بيروت
آخر الأخبار
2025-11-30
إقلاع طائرة البابا لاون من مطار إسطنبول متوجهة الى بيروت
0
أخبار لبنان
09:34
مجلس إدارة مرفأ بيروت ينفي المعلومات المتداولة حول الرواتب ويؤكد التزامه بالشفافية
أخبار لبنان
09:34
مجلس إدارة مرفأ بيروت ينفي المعلومات المتداولة حول الرواتب ويؤكد التزامه بالشفافية
0
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
0
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
0
أخبار لبنان
07:46
وزير الثقافة: زيارة البابا في السياسة هدفها استنهاض للبنان كي لا ييأس اللبنانيون من التحديات
أخبار لبنان
07:46
وزير الثقافة: زيارة البابا في السياسة هدفها استنهاض للبنان كي لا ييأس اللبنانيون من التحديات
0
آخر الأخبار
2025-10-19
أكسيوس نقلًا عن مصادر أميركية وإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية مسبقًا بضرباتها في غزة
آخر الأخبار
2025-10-19
أكسيوس نقلًا عن مصادر أميركية وإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية مسبقًا بضرباتها في غزة
0
اسرار
2025-11-28
أسرار الصحف 29-11-2025
اسرار
2025-11-28
أسرار الصحف 29-11-2025
0
أخبار لبنان
2025-11-14
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
2025-11-14
إليكم جدول أسعار المحروقات..
0
آخر الأخبار
03:45
البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهي في الواجهة البحرية لبيروت
آخر الأخبار
03:45
البابا لاون الرابع عشر يترأس القداس الالهي في الواجهة البحرية لبيروت
0
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
0
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
0
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
أخبار لبنان
06:49
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
0
أخبار لبنان
06:43
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
أخبار لبنان
06:43
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
0
أخبار لبنان
06:39
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
أخبار لبنان
06:39
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
0
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
0
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
0
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
2
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
3
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
4
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
5
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
6
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
7
خبر عاجل
12:18
البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله
خبر عاجل
12:18
البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله
8
أخبار لبنان
13:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
أخبار لبنان
13:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
