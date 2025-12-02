البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة

دعا البابا لاون الرابع عشر لوقف الهجمات والأعمال العدائية، قائلا: "لا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة فالأسلحة تقتل أما التفاوض والوساطة والحوار فتبني ولنَختر جميعا السلام".



وحيا البابا من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان حيث أقيمت مراسم الوداع كل مناطق لبنان التي لم يتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار.



وشدد على أنه "علينا ان ندرك ان الصراع المسلح لا جدوى منه والسلاح قاتل بينما المفاوضات والحوارات هي بنائة".



وتوجه للبنانيين بالقول: "انتم اقوياء كشجر الارز في الجبال وشجر الزيتون في الجنوب".