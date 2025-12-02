وزير الداخلية: مع انتهاء زيارة البابا أشكر الأجهزة الأمنية على الجهود الكبيرة والاستثنائية

توجّه وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار بالشكر، مع انتهاء الزيارة التاريخية لقداسة البابا وما حملته من رسائل سلام ومحبة، إلى الأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام والدفاع المدني التي عملت، إلى جانب الجيش اللبناني، وإلى المحافظين والبلديات، على الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بُذلت خلال مواكبة الزيارة بكل تفاصيلها ومراحلها.



كما شكر، في منشور على صفحة وزارة الداخلية والبلديات على منصة "إكس"، الضباط والعناصر والمتطوعين الذين تولّوا ضبط الأمن والنظام، وتنظيم حركة السير، وتسهيل وصول المواطنين إلى أماكن اللقاءات، بكل احترافية ودقة وانضباط.

وتوجه للشعب اللبناني قائلًا: "لا يمكن إلا أن ننحني أمام وحدتكم وتضامنكم، وأمام الصورة المُشرقة التي قدّمتموها عن لبنان إلى العالم بأسره".