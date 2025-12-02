السفارة الأميركية: ننضم إلى البابا في العمل للعيش المشترك والسلام في المنطقة

أعلنت السفارة الاميركية في لبنان أنه كان للسفير ميشال عيسى الشرف بالانضمام إلى لبنان في الترحيب بقداسة البابا لاون الرابع عشر.



وأكدت في منشور على منصة ”أكس“ أن زيارة الحبر الأعظم تُجسّد تقديراً لتاريخ لبنان العريق وثقافته النابضة وروح شعبه الصامدة.

وقالت: ”ننضمّ إلى البابا في العمل من أجل العيش المشترك والسلام في المنطقة“.



