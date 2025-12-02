قوى الأمن: تدابير سير ومنع مرور في برج أبي حيدر أسبوعًا بسبب الأعمال

أكّدت المديريّــة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـيّ ـ شعبـة العلاقــات العامّة أنّ شركة متعهّدة باشرت أعمال تمديد قساطل مياه عند طلعة المحكمة الجعفريّة وصولًا إلى الشّارع الرئيسي لمنطقة برج أبي حيدر، ومن ثُمّ نزولًا نحو “تقاطع الرّفاعي” لمسافة حوالَى 50 مترًا، والالتفاف يمينًا باتّجاه سليم سلام، ويمينًا في الشّارع الفرعي باتّجاه مؤسّسة مياه بيروت.

وأعلنت أنّ الأشغال تستمر اعتبارًا من السّاعة 20:00 من تاريخ اليوم 2-12-2025، حتّى السّاعة 7:00 من صباح اليوم التّالي، يوميًّا، لغاية تاريخ 9-12-2025 ويُمنع مرور الآليات على الطّريق المذكور، وتحويل السّير إلى طرقات مجاورة، وذلك على مراحل عدّة، ولحين انتهاء الأشغال.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.