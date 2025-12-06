الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في إطار مشاركته في منتدى الدوحة... مرقص التقى مسؤولين اعلاميين ونواباً فرنسيين

أخبار لبنان
2025-12-06 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في إطار مشاركته في منتدى الدوحة... مرقص التقى مسؤولين اعلاميين ونواباً فرنسيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
في إطار مشاركته في منتدى الدوحة... مرقص التقى مسؤولين اعلاميين ونواباً فرنسيين

التقى وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في إطار مشاركته في منتدى الدوحة في قطر، عدداً من المسؤولين الاعلاميين ونوابا فرنسيين أعضاء اللجان المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، بينهم السيناتور فانسون إِبليه (Vincent Éblé)، والسيناتور هيلين كونوَيْ–مورَيْ (Hélène Conway-Mouret)، النائبة السابقة لرئيس مجلس الشيوخ ووزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها.

كما التقى وزير الاعلام رئيس جامعة الدوحة الدكتور محمد صالح السادة.

أخبار لبنان

بول مرقص

منتدى الدوحة

LBCI التالي
وزارة الأشغال ترفع مستوى جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي
نواف سلام التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: ندعو قطر إلى مواصلة دورها الحيوي وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار بالجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
23:42

وزير الإعلام بول مرقص غادر الى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
02:33

مرقص يشارك في منتدى الدوحة ويلتقي عبدالعاطي وتوم براك

LBCI
أخبار لبنان
12:05

نواف سلام في قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

رجي التقى البديوي في نيويورك: تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:39

تدابير سير بتاريخي 6 و7-12-2025 في الكحالة بمناسبة إنارة شجرة الميلاد وفي جونيه بسبب إزالة زينة وأعلام بعد انتهاء زيارة قداسة البابا لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:06

سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس

LBCI
أمن وقضاء
06:01

ضبط كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية

LBCI
أمن وقضاء
05:31

شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09

مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-26

اشتباك مسلح في منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا بين مواطن وعناصر من حرس الحدود السورية

LBCI
أمن وقضاء
06:01

ضبط كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية

LBCI
أخبار دولية
07:16

وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:19

وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
02:46

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أخبار لبنان
02:52

لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
02:19

رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة

LBCI
أمن وقضاء
05:31

شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More