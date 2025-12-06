في إطار مشاركته في منتدى الدوحة... مرقص التقى مسؤولين اعلاميين ونواباً فرنسيين

التقى وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في إطار مشاركته في منتدى الدوحة في قطر، عدداً من المسؤولين الاعلاميين ونوابا فرنسيين أعضاء اللجان المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، بينهم السيناتور فانسون إِبليه (Vincent Éblé)، والسيناتور هيلين كونوَيْ–مورَيْ (Hélène Conway-Mouret)، النائبة السابقة لرئيس مجلس الشيوخ ووزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية.



وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي يمر بها.



كما التقى وزير الاعلام رئيس جامعة الدوحة الدكتور محمد صالح السادة.