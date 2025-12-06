المتحدثة باسم قوات اليونيفيل للـLBCI: الاعتداء على قوات حفظ السلام خطير ودعونا الى تحقيق كامل

بعد تعرض دورية لقوات اليونيفل لإعتداء على طريق الطيري - بنت جبيل أمس الأول، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني توقف ستة متورطين.



ووصفت المتحدثة بإسم اليونيفيل كانديس أرديل الإعتداء بالخطير، لافتة الى أن "اليونيفيل" دعت الى تحقيق كامل.