رئيس الحكومة: الانتخابات النيابية ستُقام في موعدها وسنعرض مشروع قانون الفجوة المالية

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ الانتخابات النيابية ستُقام في موعدها وهذا ما يعمل عليه.

ولفت، ضمن حوارات منتدى الدوحة، إلى أنّ تجديد ولاياته يعتمد على رغبة المجلس الجديد آنذاك.

وقال: “أريد والرئيس عون الاصلاحات وحصر السلاح لكننا نأتي من خلفيات مختلفة إذ نملك طرقًا مختلفة قد لا نكون نسير في السرعة نفسها ولكننا موافقون في الوجهة نفسها”.

وأضاف: “قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب”.

وشدد سلام على وجوب أن يلتزم الطرفان بما وقّعا عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، أي “حزب الله” وإسرائيل.

وأشار إلى أنّه كان يتوجب على إسرائيل الانسحاب منذ أشهر من الأراضي اللبنانية كاملة، موضحًا أن لا حجة أقنعته في شأن بقائها.