وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، استمرار وتنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية في إطار مشروع "لبنان على السكة"، وبالتنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي.



أولا: استمرار أعمال المسيلحة - البترون:



تتابع الوزارة الأعمال الجارية على أوتوستراد المسيلحة - البترون، حيث باشرت الشركة المتعهّدة منذ 5 كانون الأول 2025 تنفيذ المرحلة الأولى على المسلك الغربي (من طرابلس باتّجاه بيروت)، وتشمل معالجة فواصل التمدّد وإعادة تأهيل طبقة الطريق. وتتواصل الأعمال على مدى أسبوعين، على أن تُستكمَل لاحقا على المسلك الشرقي (من بيروت باتّجاه طرابلس) وفق الجدول الزمني المحدّد، بهدف تعزيز سلامة الجسر ورفع جهوزيته خلال فصل الشتاء.



ثانيا - أعمال طريق الحازمية - طريق المطار:



تبدأ إحدى الشركات المتعهّدة لدى وزارة الأشغال، اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين 8 كانون الأول 2025، بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة طريق الحازمية – طريق المطار. وتشمل هذه الأعمال صيانة فواصل التمدّد (Expansion Joints) على المسلك الجنوبي باتّجاه صيدا. وتُنفّذ الأعمال يوميًّا بين الساعة 21:00 و5:00 فجرًا، بهدف تحسين انسيابية الحركة ومعالجة النقاط الحسّاسة على هذا المحور الحيوي.



ثالثا - تخطيط المسلك الغربي من حالات حتى نهر إبراهيم:



كما تنطلق مساء اليوم أعمال تخطيط الأوتوستراد بمادّة فوسفورية على المسلك الغربي الممتدّ من حالات حتى نهر إبراهيم، وذلك يوميًّا من الساعة 22:00 ولغاية 5:00 فجرًا، باستثناء يومي السبت والأحد. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وضوح الخطوط وتحسين الرؤية الليلية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطريق الساحلي.



وفي ضوء هذه الورش المتزامنة، دعت وزارة الأشغال العامة والنقل المواطنين إلى التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي واللافتات التوجيهية والتحذيرية الموضوعة في محيط الأشغال، حرصا على السلامة العامة وتجنّباً لأي ازدحام محتمل خلال فترات التنفيذ.



وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ خطة الصيانة الوقائية على مختلف الطرقات الرئيسية، بما يضمن شبكة نقل أكثر أمانًا وجاهزية وخدمة أفضل للمواطنين.