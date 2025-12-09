الكتائب يرحّب بتعيين السفير سيمون كرم: خطوة تعكس رغبة الدولة في استعادة زمام المبادرة عبر مؤسساتها الشرعية

رحّب المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية بتعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للفريق اللبناني المفاوض، معتبرا أنّ هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في استعادة زمام المبادرة عبر مؤسساتها الشرعية.



وجدّد في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، دعوته بضرورة مواكبة هذا الإجراء عبر تسريع بسط سيادة الدولة بحصر السلاح في يد القوات المسلّحة الشرعيّة.



واذ رفض المكتب السياسي "ما جاء في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، من حصرٍ للحلّ بجنوب الليطاني بما يناقض اتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١"، اعتبر أن "قبول حزب الله بحصر السلاح وتفكيك البنية العسكرية والأمنية من منطقة الحدود مع إسرائيل حصراً، يقطع الشك باليقين من أن هدف السلاح والبنية العسكرية هو الداخل اللبناني ومنع قيام الدولة".



وتوقف المكتب السياسي أمام الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في سوريا، ورأى فيه "حدث يؤكد أن أي حكم مستبد يقتل شعبه ويحتل ارض غيره الى زوال مهما طال الزمن". وشدد على "مطلب الكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والقبض على المجرم حبيب الشرتوني".



ووضع "التسريبات المصوّرة الأخيرة للطاغية برسم جمهور حزب الله، علّها تشكّل لحظة وعي وإعادة نظر في مصداقية من سوّقوا لمصيرية القتال والموت طوال أعوام".



وأكد المكتب السياسي الكتائبي أنه "في ظلّ انتهاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن آلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ورفعها الملف إلى الهيئة العامة، بات من الضروري تحويل هذا التقرير إلى خطوات عملية تُعيد الاعتبار لهذا الاستحقاق الدستوري والوطني".



وطالب حزب الكتائب "رئيس مجلس النواب بدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد في أسرع وقت ممكن، لمناقشة هذا الملف وإقرار ما يلزم لتأمين مشاركة اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات المقبلة، احترامًا لحقوقهم السياسية، وإنهاءً لحالة التسويف التي تطال هذا الحق منذ سنوات".