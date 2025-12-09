الأخبار
الكتائب يرحّب بتعيين السفير سيمون كرم: خطوة تعكس رغبة الدولة في استعادة زمام المبادرة عبر مؤسساتها الشرعية
أخبار لبنان
2025-12-09 | 09:02
الكتائب يرحّب بتعيين السفير سيمون كرم: خطوة تعكس رغبة الدولة في استعادة زمام المبادرة عبر مؤسساتها الشرعية
رحّب المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية بتعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للفريق اللبناني المفاوض، معتبرا أنّ هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في استعادة زمام المبادرة عبر مؤسساتها الشرعية.
وجدّد في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، دعوته بضرورة مواكبة هذا الإجراء عبر تسريع بسط سيادة الدولة بحصر السلاح في يد القوات المسلّحة الشرعيّة.
واذ رفض المكتب السياسي "ما جاء في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، من حصرٍ للحلّ بجنوب الليطاني بما يناقض اتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١"، اعتبر أن "قبول حزب الله بحصر السلاح وتفكيك البنية العسكرية والأمنية من منطقة الحدود مع إسرائيل حصراً، يقطع الشك باليقين من أن هدف السلاح والبنية العسكرية هو الداخل اللبناني ومنع قيام الدولة".
وتوقف المكتب السياسي أمام الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد في سوريا، ورأى فيه "حدث يؤكد أن أي حكم مستبد يقتل شعبه ويحتل ارض غيره الى زوال مهما طال الزمن". وشدد على "مطلب الكشف عن مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والقبض على المجرم حبيب الشرتوني".
ووضع "التسريبات المصوّرة الأخيرة للطاغية برسم جمهور حزب الله، علّها تشكّل لحظة وعي وإعادة نظر في مصداقية من سوّقوا لمصيرية القتال والموت طوال أعوام".
وأكد المكتب السياسي الكتائبي أنه "في ظلّ انتهاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن آلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ورفعها الملف إلى الهيئة العامة، بات من الضروري تحويل هذا التقرير إلى خطوات عملية تُعيد الاعتبار لهذا الاستحقاق الدستوري والوطني".
وطالب حزب الكتائب "رئيس مجلس النواب بدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد في أسرع وقت ممكن، لمناقشة هذا الملف وإقرار ما يلزم لتأمين مشاركة اللبنانيين المنتشرين في الانتخابات المقبلة، احترامًا لحقوقهم السياسية، وإنهاءً لحالة التسويف التي تطال هذا الحق منذ سنوات".
أخبار لبنان
2025-12-03
سامي الجميّل رحّب بقرار تعيين السفير كرم: أملنا أن يُستكمل بخطوات تسريع حصر السلاح وحماية لبنان
أخبار لبنان
2025-12-04
جنبلاط: اختيار السفير سيمون كرم يشكّل نقلة نوعيّة
آخر الأخبار
2025-12-04
السفير سيمون كرم وضع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام بصورة مشاركته في اجتماع لجنة الميكانيزم
أخبار لبنان
2025-09-23
الكتائب: على حزب الله التجاوب مع قرار حصر السلاح بيد الدولة بدل إطلاق مبادرات عبثية
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
2025-12-08
توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة
اخبار البرامج
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-08
المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد
أخبار دولية
13:18
على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي
حال الطقس
01:21
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
اقتصاد
02:12
ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
خبر عاجل
03:30
سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
أخبار لبنان
08:33
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: ما نعمل على معالجته اليوم هو نتائج التقصير الفاضح للبستاني وزملائها وزراء "التيار"
