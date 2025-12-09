المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: ما نعمل على معالجته اليوم هو نتائج التقصير الفاضح للبستاني وزملائها وزراء "التيار"

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "في إطار حملة التضليل والتجني المستدامة لـ"التيار الوطني الحر" بحق وزير الطاقة المياه جو الصدي، يحاول "التيار" تزوير الحقائق مرة جديدة عبر التصوير ان قرار الجمارك اللبنانية تغريم سفينة الفيول Hawk III مبلغ 10 ملايين دولار هو موجه ضد وزارة الطاقة".



وقال المكتب الإعلامي في بيان: "لقد بلغ الأمر بوزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني الحديث عن أن هذا القرار "كسر لمنظومة كاملة كانت مفكّرة حالها فوق المحاسبة" والسؤال: ووينو وزير الطاقة؟ بعدو عم بِنَبِّش بالملفات؟ تقصير أكتر من هيك وضحك على الناس ما في". لذا يهمنا أن نؤكد:



أولاً: المنظومة التي كانت "مفكرة حالها فوق المحاسبة" هي تلك التي أرسها "التيار" طيلة 15 عاماً في وزارة الطاقة والبستاني بنت هذه المنظومة وجزء منها أكان بصفتها مستشارة أو وزيرة.



ثانياً: التعامل مع الشركة المورّدة لباخرة Hawk III بدأ عام 2024 أي في عهد وزير "التيار" في الطاقة وليس مع الوزير الصدي.



ثالثاً: ملف الباخرة Hawk III موضوع إخبار تقدمت به وزارة الطاقة والمياه الى النيابة العامة التمييزية للتحقيق فيها بتاريخ 25/8/2025 وحمل رقم 1407/و. مع التذكير أن الوزارة تقدمت بتاريخ 23/9/2025 بإخبارات للتحقيق بــ23 باخرة وتنتظر النتائج التي سيتوصل اليها القضاء.



رابعاً: إن الجمارك نجحت بالقيام بمهامها بفضل الإجراءات التي إتخذها الصّدي وفق ما ذكر المدير العام للجمارك الحالي ريمون خوري في أحد إجتماعات لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه فيما وزراء "التيار" تقاعسوا عن أخذها.



خامساً: ما نعمل على معالجته اليوم هو نتائج التقصير الفاضح للبستاني وزملائها وزراء "التيار" طيلة السنوات الماضية وضحكهم على الناس بالوعود الكلامية عن تأمينهم الكهرباء 24/24 ساعة وبـ"مسلسل" بواخر الكهرباء".