السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، آخر التطورات مع وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى الذي أكد أن المساعدات الى الجيش لم تتوقف.



ولفت الى أن العمل جار على زيارة قائد الجيش الى واشنطن.