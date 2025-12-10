نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه

في المسار القضائي السوري - اللبناني، شهدت دمشق جولة مباحثات بين وفدين قضائيين من كلا البلدين، لإستكمال النقاش حول مشروع إتفاقية تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء.وعلمت الـ LBCI أن البحث تمحور حول مسودة جديدة للاتفاقية القضائية الخاصة بتسليم الموقوفين والمحكومين، في حين أعلن مصدر سوري للـ LBCI أن الاجتماع لم يكن إيجابياً، والمسودة المقترحة من الجانب اللبناني سيّئة.الـ LBCI سألت نائب رئيس الحكومة طارق متري عما حمله الوفد اللبناني، وما سمعه من الجانب السوري.