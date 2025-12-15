الأخبار
التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية

أخبار لبنان
2025-12-15 | 08:27
مشاهدات عالية
2min
التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية

إنتخبت نقابة أصحاب الفنادق في لبنان مجلس إدارتها، حيث فازت لائحة رئيس النقابة بيار الأشقر بالتزكية.

وعقد مجلس الإدارة إجتماعاً جرى خلاله توزيع المهام بين الأعضاء على الشكل الآتي: 

بيار جورج الأشقر رئيساً، هاني ابراهيم شيت نائباً للرئيس وديع يوسف كنعان أميناً للسر، روني انطون كرم أميناً للصندوق، وكل من السادة ندى ميشال وهيبه، عماد حسن ادريس، مروان شكيب ضو، جورج انيس صفير، شحادة ميشال ايوب، أنطون جرجي عويس، سليم جميل معوض، جان رشيد عراي أعضاء مستشارين.

وبعد الانتخابات، توجّه الأشقر بالشكر إلى الزملاء على ثقتهم، مؤكدًا أن مجلس الإدارة الجديد للنقابة يتوزّع على مختلف المناطق اللبنانية، وهي رسالة واضحة بسعي النقابة لتطوير القطاع في مختلف المناطق وإن لبنان يشكل منطقة سياحية واحدة.

ووجه الأشقر التحية لأصحاب الفنادق على صمودهم البطولي طوال الأزمات الماضية التي عصفت بالبلد، من الانهيار الاقتصادي، مرورًا بجائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان. 

وقال: "إن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدل على القطاع الفندقي بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام، متجذّر في هذا البلد، ويعكس إيمان العاملين والتزامهم الوطني الكبير بلبنان وباسياحة في لبنان".

في السياق، أكد الأشقر أن مجلس الإدارة الجديد للنقابة سيعمل بكل قوة للدفاع عن مصالح القطاع والمؤسسات الفندقية، ومن أجل تحقيق نقلة نوعية على المستوى السياحي. 

وشدد على ضرورة إرساء استقرار ناجز في البلد، وبناء دولة قوية وقادرة وعادلة، لأن ذلك يشكّل مدخلًا لا بدّ منه لتطوير وتنمية السياحة وجذب الاستثمارات السياحية، لا سيما في القطاع الفندقي.

أخبار لبنان

لبيار

الأشقر

نقابة

أصحاب

الفنادق

بالتزكية

