بروكسل تستضيف مؤتمر الشراكة اللبنانية-الأوروبية... رجي: دعم الجيش اللبناني ليس عملا خيريا
أخبار لبنان
2025-12-15 | 11:32
بروكسل تستضيف مؤتمر الشراكة اللبنانية-الأوروبية... رجي: دعم الجيش اللبناني ليس عملا خيريا
عُقد في بروكسل مؤتمر مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي بعد انقطاع دام ثماني سنوات، بمشاركة وزير الخارجية يوسف رجي وحضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا.
وأكد الوزير رجي أن لبنان دخل مرحلة حاسمة من استعادة الدولة في عام 2025، مشيرًا إلى أن القرار الحكومي التاريخي الصادر في الخامس من آب، والذي نصّ على حصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يُشكّل محطة فارقة في هذا المسار.
وشدّد على أن "القرار يُعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، ويُنهي وجود كل المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، كما يقضي ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما ينسجم مع اتفاق الطائف وقراري مجلس الأمن 1559 و1701."
وأوضح رجي أن "الجيش اللبناني ينفذ هذا القرار انعكاسًا لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة، بدءًا من جنوب نهر الليطاني"، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المفترض أن تُنجز بحلول نهاية العام الحالي، على أن يكتمل التنفيذ الكامل على كل الأراضي اللبنانية مع نهاية عام 2026.
واعتبر الوزير رجي أن دعم الجيش اللبناني "ليس عملًا خيريًا، بل استثمارا استراتيجيا في الاستقرار"، معربًا عن أمله في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية.
وشدّد على أن نجاح لبنان في مسار استعادة الدولة يتطلب أيضًا احترام إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024.
وأكد رجي أن لبنان أظهر استعدادًا للتهدئة والحوار. وقال: "إلى حين التوصل إلى سلام شامل وفق مبادرة السلام العربية، يبقى الرجوع إلى إطار اتفاق الهدنة لعام 1949، المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على حدودنا الجنوبية".
وشكر الوزير رجي الاتحاد الأوروبي على دعمه التقني في إدارة الحدود مع سوريا، معربًا عن تطلع لبنان إلى مواصلة هذا التعاون وتعميقه. وشدّد على أهمية البدء بنقاش استشرافي حول الواقع الأمني في الجنوب لما بعد عام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن بشأن قوات اليونيفيل، مرحبًا بتفكير الاتحاد الأوروبي في المشاركة في السياسة الأمنية والدفاعية.
وعن التعاون الاقتصادي بين لبنان والاتحاد الاوروبي، أكد تطلع لبنان إلى زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، مشددًا على التزام الحكومة بأجندة الإصلاح والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتطرق إلى ملف النازحين السوريين، معتبرًا أن :السبيل إلى الأمام لا يكمن في إدارة النزوح إلى ما لا نهاية، بل في العمل المشترك للتوصل إلى حلول مستدامة"، مؤكدًا أن دعم عودة آمنة وكريمة وتدريجية إلى سوريا يُعدّ أمرًا أساسيًا لاستقرار لبنان وللتوازن الإقليمي.
أخبار لبنان
بروكسل
مؤتمر الشراكة اللبنانية-الأوروبية
يوسف رجي
الجيش
أخبار لبنان
12:13
الاجتماع التاسع للشراكة اللبنانية–الأوروبية في بروكسل: تجديد الالتزام بالإصلاح والسيادة ونزع السلاح
أخبار لبنان
12:13
الاجتماع التاسع للشراكة اللبنانية–الأوروبية في بروكسل: تجديد الالتزام بالإصلاح والسيادة ونزع السلاح
0
أخبار لبنان
04:08
رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
أخبار لبنان
04:08
رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
0
أخبار لبنان
2025-10-21
مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ: فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
2025-10-21
مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ: فرنسا تعمل على تنظيم مؤتمرٍ دوليّ لدعم الجيش اللبنانيّ
0
أخبار لبنان
2025-09-19
سوبرة: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين…وإنجاح مؤتمر "بيروت1"
أخبار لبنان
2025-09-19
سوبرة: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين…وإنجاح مؤتمر "بيروت1"
0
أخبار لبنان
04:12
فرنجيه من بعبدا: لبنان يسير على مسار بناء الأمل والدولة والجيش يجنّبان البلاد التوتر
أخبار لبنان
04:12
فرنجيه من بعبدا: لبنان يسير على مسار بناء الأمل والدولة والجيش يجنّبان البلاد التوتر
0
أخبار لبنان
04:08
رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
أخبار لبنان
04:08
رجي التقى كالاس وسويتشا وماكنتي في بروكسل: تأكيد الدعم ألاوروبي للبنان فور تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار
0
أخبار لبنان
04:02
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد مع اللواء لاوندس
أخبار لبنان
04:02
الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية ومكافحة الفساد مع اللواء لاوندس
0
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
0
أخبار دولية
01:01
ترامب يقاضي بي.بي.سي بتهمة التشهير بسبب تحرير خطاب له خلال أحداث الكونغرس في 2021
أخبار دولية
01:01
ترامب يقاضي بي.بي.سي بتهمة التشهير بسبب تحرير خطاب له خلال أحداث الكونغرس في 2021
0
آخر الأخبار
01:25
لافروف: يكذب كل من يزعم بأن روسيا ستتخلى عن إيران إذا حسنت علاقاتها مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
01:25
لافروف: يكذب كل من يزعم بأن روسيا ستتخلى عن إيران إذا حسنت علاقاتها مع الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
أخبار لبنان
04:00
الرئيس عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج جولة البعثات الديبلوماسية في جنوب الليطاني وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع باريس
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
0
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
1
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
2
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
3
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
4
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
5
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
6
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
7
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
8
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
