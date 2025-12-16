ضاهر: لا يجوز أن تبقى مصالح الناس أسيرة الموقف من عقد جلسات تشريعية

كتب النائب ميشال ضاهر، على منصة "أكس": "لا يجوز أن تبقى مصالح الناس أسيرة الموقف من عقد جلسات تشريعية. سأصارح الناس من موقعي المستقل، نؤيد الوصول الى تسوية تؤمن النصاب للجلسات والبت بمشاريع واقتراحات القوانين المعلقة التي تمسّ مصالح الناس، بدل عقد التسويات المرتبطة بالمصالح الانتخابية التي بدأت تفوح رائحتها، وأشدد على موقفي المطالب بضرورة تعديل القانون الانتخابي للسماح للمغتربين بالتصويت للنواب الـ١٢٨".