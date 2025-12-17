رسامني عرض مع رئيس هيئة الطيران المدني تطوير القطاع والتقى وفدا من معهد العلوم البحرية والوزير السابق ماروني

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، ومستشار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور جلال حيدر، يرافقهم وفد من خطوط طيران ساحل العاج (Air Côte d'Ivoire)، وذلك في إطار متابعة الملفات المتعلقة بتطوير قطاع الطيران المدني والبنية التحتية للمطار، وأهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية السياحة وربط لبنان المقيم بلبنان المغترب.



كما اطّلع رسامني من وفد معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا على البرامج التدريبية التي يوفّرها المعهد للراغبين بالدراسة والعمل على متن السفن التجارية واليخوت، إضافة إلى الدورات البحرية المخصّصة للعاملين في المرافئ والشركات الملاحية.



وعرضً الوفد مسارات التدريب المعتمدة ومجالات تطوير الكفاءات البحرية، و سبل التعاون لدعم برامج التأهيل وبناء القدرات بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية، ووجّه الوفد دعوة رسمية لمعاليه لزيارة المعهد والاطلاع ميدانيًا على مرافقه وإمكاناته التدريبية.



كما، التقى الوزير رسامني الوزير السابق إيلي ماروني، حيث تم التداول في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية لمدينة زحلة.