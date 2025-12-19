بري عرض مع مدبولي الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق الذي ضم : نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ، امين عام مجلس الوزراء المصري اللواء علاء قاسم ، المساعد الاول لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندسة رائدة الفيشاوي ، مستشار رئيس مجلس الوزراء هاني يونس والمتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصرية محمد الحمصاني، في حضور سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى ، وزير الصناعة جو عيسى الخوري ، سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي والمستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.



وقد تناول اللقاء عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان المنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية .

