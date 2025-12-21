العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة، حفلةٌ ميلادية للأطفال برعايةِ وحضور بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق يوسف العبسي الذي تطرق الى معاني العيد، ولا سيما مع مشاركة مواطنين من الجنوب في الحفل.