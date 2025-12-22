"الخارجية" تحتفل بعيدَي الميلاد ورأس السنة... عيسى: الأوضاع الإدارية في الوزارة لا تزال تواجه صعوبات

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين احتفالا بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، لموظفي الوزارة من الكادر الدبلوماسي والإداري، بحضور الأمين العام للوزارة عبد الستار عيسى، الذي مثّل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي اعتذر عن عدم المشاركة لظرف صحي طارئ.



واستهلّ عيسى كلمته بنقل اعتذار الوزير رجي، وأطيب تمنياته للموظفين بمناسبة الأعياد، خصوصاً عيد الميلاد المجيد" بما يحمله من قيم المحبة والسلام والتآخي ولمّ الشمل العائلي".



وشدّد عيسى على أن "وزارة الخارجية تمثّل عائلة واحدة، رغم الفترات الصعبة التي مرّت بها. وتوجّه بتحية خاصة إلى الطاقم الإداري، مثنياً على جهود الموظفين المتواصلة رغم التحديات المادية والظروف الاستثنائية، ومقدّراً التزامهم بأداء واجباتهم بإخلاص.



كما خاطب الدبلوماسيين، ولا سيما الموجودين حالياً في لبنان ضمن إجازاتهم، متمنياً لهم إقامة طيبة. وحثّهم على "مواصلة أداء مهامهم في الخارج بمسؤولية ومهنية عاليتين".



وأقرّ عيسى بأن الأوضاع الإدارية في الوزارة لا تزال تواجه صعوبات، لكنه أشار إلى "مؤشرات إيجابية وبوادر تحسّن ملموس". وكشف أنه أتمّ مئة يوم منذ تسلّمه مهامه رسمياً، لاحظ خلالها تطوّراً في سير العمل وتفاعلاً أكبر بين مختلف وحدات الوزارة.



وأكد عيسى أهمية التحلي بروح التفاؤل، داعياً الجميع إلى "مواصلة أداء الواجب الوطني تجاه الوزارة والوطن".