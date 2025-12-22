لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية

كشف رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، أن "اللجنة أنهت مناقشات اقتراح القانون الذي ينظم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية"، وقال: "نزف إلى اللبنانيين خبرا إيجابيا وسط هذه العتمة".



وعقب اجتماع اللجنة، قال عبدالله: "خطونا الخطوة الأولى باتجاه تكريس الرعاية الصحية المنزلية كنوع من الخدمة الاستشفائية الطبية التي ستقدم إلى أهلنا وذويهم في منازلهم بأعلى المعايير العلمية، والهدف أن نسمح لكل مريض مهما كانت حاله بأن يستطيع تلقي الرعاية الصحية المطلوبة في حال كانت هناك إمكانية أن يتلقى هذه الرعاية في منزله بين أهله وذويه، ليكون المريض مرتاحا بينهم، ويكونون هم مرتاحون أكثر. وفي الوقت نفسه، هناك توفير كبير على الكلفة الصحية".



أضاف عبدالله: "الاقتراح الذي أُقر اليوم يحاكي المعايير العالمية، واطلعنا على تجارب دول كثيرة تشبه لبنان، دول متطورة أكثر، ودول متخلفة عن لبنان، ولكن حاولنا أن نوائم بين كل هذه المسائل ونقدم اقتراحا يحاكي حاجات الناس والمجتمع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانيات الجهات الضامنة، وجهوزية الجهات المعنية لتقديم الخدمة بين الأطباء والممرضات في هذا الموضوع".



وتابع: "هذا الاقتراح أقرته لجنة الصحة اليوم، ونشكر منظمة القطاع الخاص في هذا الملف، والنقابات المهنية، والجهات الضامنة، والمشاركين معنا، والقوى الأمنية والمدنية، والتعاونية، والضمان، ووزارة الصحة".



وشكر لوزير الصحة العامة ركان ناصر الدين "مواكبته هذا الملف".



وأردف عبدالله: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، على قاعدة أن ننهي النقاش بهذا الملف في اللجان الأخرى المعنية، ونحن نتحدث عن الإدارة والعدل والمال والموازنة، ونأمل أن يكون بين أيدينا في القريب العاجل قانون "الهوم كير" والرعاية الصحية المنزلية، فهذه الرعاية موجودة جزئيا في بعض المستشفيات، لكنها على قاعدة القطاع الخاص، من دون أي تغطية".

