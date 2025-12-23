بكركي تنفي صحة تصريح منسوب للبطريرك الراعي حول المرأة في الحياة السياسية

نفى المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي في بيان، صحة الخبر المنشور تحت" عنوان المرأة في الحياة السياسية تستحق الاحترام الكامل " نقلا عن لسان غبطة البطريرك الراعي خلال استقباله النائب فؤاد مخزومي.



واذ يؤكد المكتب احترام غبطته وتقديره الكامل لدور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والعائلية وضرورة احترامها تمنى على وسائل الاعلام نقل الاخبار بدقة وأمانة".