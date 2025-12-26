سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع

استأنف مجلس الوزراء جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع.وترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عند التاسعة صباحا في السرايا الجلسة في حضور الوزراء وفي غياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.