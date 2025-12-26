عون بحث مع السفير الفرنسي التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش والعلاقات الثنائية

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، في قصر بعبدا، الاستحقاقات الراهنة، وأبرزها التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، والذي تمّ الاتفاق على عقده خلال الاجتماع الفرنسي–الأميركي–السعودي الذي عقد في باريس في 18 كانون الأول الحالي.كما تطرّق البحث إلى العلاقات اللبنانية–الفرنسية، وموقف باريس الداعم للإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية، إضافةً إلى الجهود المبذولة لبسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية، من خلال تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الصدد.