حكاية "أبو عمر" المزعومة: عريمط يرد ويصفها بحملة مبرمجة

أعلن الشيخ خلدون عريمط خلال مؤتمر صحفي، عقب الجدل الذي أثير حول قصة الأمير السعودي "أبو عمر" المزعومة والتي ورِد أن عريمط متورط فيها، أن جهة سياسية محلية لم يسمها مباشرة هي من اختلقت حكاية "أبو عمر" بهدف صناعة بطولة وهمية على حساب الناس. ووصفها بالحملة المبرمجة التي تستهدفه.