الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبيسي: رفع شعارات داخلية ضد المقاومة وسلاحها يخدم الموقف الإسرائيلي

أخبار لبنان
2025-12-27 | 01:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبيسي: رفع شعارات داخلية ضد المقاومة وسلاحها يخدم الموقف الإسرائيلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبيسي: رفع شعارات داخلية ضد المقاومة وسلاحها يخدم الموقف الإسرائيلي

رأى النائب هاني قبيسي ان "الانقسام الداخلي هو الخطر الحقيقي على لبنان، والوحدة الوطنية شرط لمواجهة العدو".

وقال في احتفال تأبيني في بلدة زفتا الجنوبية: "لبنان يستمد قوته من تماسك مجتمعه ووحدته في مواجهة العدو الصهيوني"، مشيراً إلى أن ما ينقص الواقع اللبناني هو سياسات داخلية تعزز الوحدة الوطنية بدل تكريس الانقسام على مساحة الوطن. واضاف: "ما نطمح إليه هو وحدة وطنية داخلية جامعة، ونسأل زعماء الوطن: من منكم يسعى فعلاً للحفاظ على لبنان موحداً حول دولته ومؤسساته ومقاومته وشهدائه؟".

وأضاف: "الثنائي الوطني لم يسعِ يوماً إلى انقسام داخلي أو خطاب طائفي، بل عمل دائماً من أجل صلابة الداخل اللبناني لمواجهة العدو"، معرباً عن أسفه لأن بعض الأصوات لم تعد تعنيها التضحيات ولا ما يجري في الجنوب، معتبراً أن هذا الانقسام يزرع الضعف في لبنان.

وأشار قبيسي إلى أن الدولة اللبنانية، من خلال مواقف رئيس الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس الحكومة، تعمل مع الجهات المعنية لتكريس وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل تطبيق القرار 1701، مؤكداً أن هذا الجهد السياسي يجب أن يُواكَب بتماسك داخلي ودعم من الكتل النيابية والأحزاب، لا سيما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وحذّر من أن رفع شعارات داخلية ضد المقاومة وسلاحها يخدم الموقف الإسرائيلي ويسهّل عليه تقويض الموقف السياسي اللبناني، "في حين أن وحدة الموقف الوطني تعزز قدرة لبنان على المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ووقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب".

وأكد أن هناك من يسعى إلى السيطرة على المجلس النيابي ومن ثم الحكومة اللبنانية، بهدف فرض مشروع لا يؤمن بالدفاع عن لبنان وجنوبه وحدوده مع فلسطين، مشدداً على أن حركة أمل ستسعى في الاستحقاق النيابي المقبل إلى توجيه رسالة واضحة بوجه كل من يزرع الانقسام والفرقة، مؤكداً التمسك بالمقاومة والشهداء وعدم التخلي عن رسالتهم.

وختم بالقول: "المسؤولية كبيرة على الجميع، فلنحمِ وطننا بالسياسة كما حماه الشهداء بدمائهم".

أخبار لبنان

شعارات

داخلية

المقاومة

وسلاحها

الموقف

الإسرائيلي

LBCI التالي
مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 LDE يفتتح أعماله الاثنين
مسؤول أمني غربي لـ"الجمهورية": لبنان في سباق مع أمرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-10-31

مصادر "الأخبار": موقف عون متقدّم ويمكن البناء عليه مع المقاومة ويعكس وحدة وطنية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-28

قاسم: من يريد نزع السلاح كما تريد اسرائيل يخدمها ويحقق أهدافها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

الوفاء للمقاومة: الحكومة يمكنها استنفار دبلوماسيتها وتحريك صداقاتها الدولية لإدانة ‏العدو وجرائمه ضد لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:52

الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية

LBCI
أخبار لبنان
04:59

جعجع: بري "رح يدير دينة الطرشة" لرئيس الجمهورية... وعن أي عامل قوة يتحدث الحزب؟

LBCI
أمن وقضاء
04:30

غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
03:51

مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 LDE يفتتح أعماله الاثنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-01

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
2025-12-23

مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-05

وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

LBCI
أخبار لبنان
15:03

مخزومي: من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية... وهذا ما قاله عن الانتخابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:08

الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة

LBCI
حال الطقس
01:15

المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:30

غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
11:49

بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين

LBCI
أخبار لبنان
08:42

تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها

LBCI
خبر عاجل
08:01

نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين

LBCI
خبر عاجل
07:27

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
08:00

مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More