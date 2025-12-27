الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: بري "رح يدير دينة الطرشة" لرئيس الجمهورية... وعن أي عامل قوة يتحدث الحزب؟
أخبار لبنان
2025-12-27 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
جعجع: بري "رح يدير دينة الطرشة" لرئيس الجمهورية... وعن أي عامل قوة يتحدث الحزب؟
12
min
جعجع: بري "رح يدير دينة الطرشة" لرئيس الجمهورية... وعن أي عامل قوة يتحدث الحزب؟
أثنى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على المواقف التي أطلقها رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون خلال زيارته بكركي، وقال: "أمس كان فخامة رئيس الجمهورية في بكركي، وقال إنّه مصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، وهذا جيّد جدًا، وهو موقف يكرّره رئيس الجمهورية دائمًا. أمّا في ما يتعلّق بقانون الانتخاب، فقال إنّ على المجلس النيابي تحمّل مسؤوليّته وإجراء التعديلات اللازمة لكي تصبح الانتخابات ممكنة، وكذلك في هذه النقطة أيضاً، فخامة الرئيس "معه حق" مئة في المئة".
وتوجّه إلى الرئيس عون بالقول: "يا فخامة الرئيس، الرئيس نبيه بري لا يفتح جلسة، ولا يسمح بأن تُناقَش التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب كي تُجرى الانتخابات. وأنا أعتبر، يا فخامة الرئيس، أنّ ما فعلته أمس هو الخطوة الأولى، وهي أنّك وجّهت رسالة شفهيّة إلى الرئيس بري". وتابع: "الرئيس بري، يا فخامة الرئيس، يعرقل مناقشة التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب. طيّب، ماذا نفعل؟ أمس، يعطيك العافية يا فخامة الرئيس، وجّهت له رسالة شفهيّة. الآن، خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، لأنّ المهل قاربت أن تنتهي، إن لم تكن قد بدأت تنتهي، إذا لم يفهم الرئيس بري رسالتك الشفهيّة، فلن ينقذ الوضع إلا أن توجّه رسالة خطيّة، وخطيّة لسبب أساسي وهو أنّها ملزِمة".
وشدد على أنه "متأكد أنّ الرئيس بري سيتظاهر الآن بأنّه لا يسمع (رح يدير دينة الطرشة)، وسيعتبر أنّه لم يسمع ما قاله فخامة رئيس الجمهورية، في أنّ المسؤولية باتت على المجلس النيابي كي يناقش التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب. وبالتالي، إذا تظاهر بأنّه لم يسمع، فعندها تصبح مسؤولية دستورية عليك يا فخامة الرئيس أن توجّه إليه رسالة خطيّة لأنها ملزمة. فوفقًا للدستور، أي رسالة تُوجَّه من رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، يجب على النواب خلال ثلاثة أيام أن يعقدوا جلسة لبحث هذه الرسالة، وبالتالي لن يعود في إمكانهم التهرّب من مسؤوليتهم".
وكرّر التأكيد أنه "لم يعد يمكن لأحد أن ينقذ الاستحقاق الدستوري إلا رسالة خطيّة منك، يا فخامة الرئيس، إلا إذا شاء الله أن يُلهم الرئيس بري في هذين اليومين المتبقّيين من هذه السنة، فعاد وعقد جلسة وطرح فيها، إمّا اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم منذ ثمانية أشهر في هذا الشأن، أو مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة أيضًا في هذا الشأن".
وجاء كلام جعجع خلال عشاء منطقة عاليه، الذي أقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور: النائب نزيه متى، الأمين العام اميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، عدد من رؤساء بلديات القضاء والمخاتير، رئيس مجلس أمناء مجلة المسيرة زياد الأصفر، رئيس مجلس أمناء مركز الأرز الطبي أسعد حداد، مؤسس "دار الحوار" الباحث السياسي بشارة خيرالله، عدد من أعضاء المجلس المركزي في حزب "القوّات"، عدد من رجال الأعمال، والفاعليات الإجتماعيّة والمدنيّة والإعلاميّة.
ولفت إلى "انني بصراحة، لا أعرف ماذا يفعل حزب الله حتى الآن، وأتكلّم بجدّ، لا أعرف. قد يخطئ المرء في حساباته مرّة واحدة وبهذا الحجم الصغير، لكن ليس عشرين مرّة، وفي كلّ مرّة بهذا الحجم الكبير. إلى أي قدر يجب أن ينهار البلد أكثر من الإنهيار الذي وصل إليه، لكي يعودوا وينظروا بدقّة إلى ما يحصل، ويتّخذوا مواقف انطلاقًا منه". وقال: "الأغرب في الأمر أنّ بعض المسؤولين في حزب الله يخرجون ليقولوا: لا تجرّدوا لبنان من عوامل قوّته، أي من سلاحهم. عن أيّ عامل قوّة يتحدّثون؟ إنّ أكبر عامل ضعف موجود اليوم في لبنان هو سلاح حزب الله. عامل الضعف الذي جعلنا أوّلًا فريسة أمام إسرائيل، وفي الوقت نفسه أبعد عنّا جميع أصدقائنا في الشرق والغرب. لا أحد مستعدّ لأن يقترب منّا في ظلّ وجود هذا السلاح، وهم يقولون ذلك علنًا. فهل يكون هذا عامل قوّة؟".
وأوضح أن "الكلام يُقال علنًا من قبل الأوروبيين والأميركيين من جهة، ومن قبل دول الخليج والعرب من جهة أخرى، وقد أُبلِغ به جميع المسؤولين، ويصدر يوميًا عبر تصريحات واضحة، مفادها أنّه طالما لا توجد دولة فعليّة في لبنان، والتي لا يمكن أن تقوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، فإنّه يستحيل عليهم أن يساعدوا لبنان. ونحن نرى ذلك على أرض الواقع، باعتبار أنه كان من المفترض أن تبدأ عملية إعادة الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد اللبناني منذ نحو عشرة أشهر، لكن حتى الآن لم يبدأ شيء، باستثناء بعض المبادرات الشكلية التي أُنجزت لإنقاذ ماء الوجه فحسب، فيما الواقع أنّه لم يُنجَز شيء فعلي. ثم نعود ونسمع من يقول: لا تجرّدوا لبنان من عوامل قوّته. إذا كان هذا هو عامل القوّة، فبرأيي لِمَ لا نرسله إلى إسرائيل لكي تنهار إسرائيل عندها، عوض أن يبقى عندنا؟ لأنّه إذا كان هذا عامل قوّة، فقد أدّى إلى انهيار لبنان. وبالتالي، فإنّ أفضل طريقة، برأيي، لكي يستقيم الوضع مع إسرائيل، هي أن نرسل لهم حزب الله وسلاحه، فتنهار إسرائيل في اليوم التالي، فقط من جرّاء وجوده هناك، تماما كما أنّ وجوده هنا أدّى تباعًا إلى انهيار لبنان".
وشدد على انه "لم يعد في إمكان المسؤولين أن يغضّوا النظر عن هذا الموضوع، لأنّه إذا لم يُعالَج هذا الملف، فلن ينطلق أيّ شيء آخر، وسنبقى معلّقين بين السماء والأرض، كما نحن عليه في الوقت الحاضر". وقال: "أمّا نحن وأنتم، كقوات لبنانية، فقد أدّينا قسطنا للعلى في هذا الخصوص منذ خمس عشرة سنة أو عشرين سنة. وإذا كانت القوات اللبنانية قد حُلّت في ذلك الوقت، ولم يُحلّ الحزب من دون سبب، وإنّما حُلّ لأنّه رأى أن السلاح نُزع في حينه من كل لبنان وأبقي مع "حزب الله"، عندها رفعنا الصوت كثيرًا، ولم تُعجبهم هذه المسألة، ولذلك قرّروا حلّ القوات، وهذه تهريبة صحيحة وسرقة صحيحة كانوا يقومون بها. وبالتالي، نحن منذ ثلاثين أو خمس وثلاثين سنة نقوم بواجباتنا في هذا الشأن، وسنستمرّ في القيام بواجباتنا. لكن المطلوب اليوم من السلطة القائمة هو أن تُكمل هي بدورها، وأن تقوم بالواجب المطلوب منها، لكي يتمكّن لبنان من الانطلاق".
وتطرّق إلى موضوع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية، وقال: "هناك من جديد من يخطئ دائمًا في توصيف العنوان، فيقول إنّ القوات، لأسباب شعبوية وخشيةً من خسارة شعبيتها، صوّتت ضد هذا القانون. هذا كلام خاطئ، خاطئ تمامًا، وخاطئ بألف شكل. وأودّ أن أقول ملاحظة صغيرة بين قوسين: أفضل قانون انتخابي للقوات في الوقت الحاضر هو القانون الأكثري، لأنّنا في معظم المناطق نحصد جميع المقاعد. ومع ذلك، لم نطالب يومًا بالذهاب إلى قانون انتخابي أكثري لأنّه يناسبنا أكثر أو أقل، بل انطلاقًا من قناعاتنا التي تعتبر أنّ القانون النسبي الحالي هو القانون الذي يؤمّن أعلى نسبة تمثيل، ولذلك نحن معه ونؤيّده. أمّا بالنسبة إلى قانون الانتظام المالي، فنحن ضده لسبب بسيط جدًا، وأحبّ أن أطرح الأمور ببساطتها. هذا القانون لا يعيد الودائع إلى المودعين، ولا يحدد المسؤوليات والموجودات".
وأضاف: "قيل إنّ من يملك وديعة بقيمة مئة ألف دولار أو أقل ستُعاد له وديعته خلال أربع سنوات، موزّعة بين مصرف لبنان والمصارف، من دون تحديد ما تملكه المصارف فعليًا، ولا ما يملكه المصرف المركزي. فهل يُعقل أن يوافق أحد على قانون فجوة مالية لا يتضمّن رقمًا واحدًا؟ لا أرقام تحدّد حجم الفجوة ولا كيفية معالجتها، وكأنّ الأمور متروكة للقدر، وكأنّ أحدًا قرّر أن يرفع هذا العبء عن كاهله، فيضعه على ورقة ويرميها على مجلس النواب ليتصرّف بها".
ولفت إلى أنهم "يقولون إنّ الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار تشكّل خمسةً وثمانين في المئة من مجموع الودائع، وحتى هذه الودائع لا نعرف بدقّة من أين ستُعاد، وقد وُضعت في القانون على أساس افتراضي. فهل يُعقل أن يكون قانون فجوة مالية وقانون انتظام مالي من دون أرقام، وكلّه مبنيّ على افتراضات وتنظير؟ لا يمكن لأربعة أو خمسة أشخاص أن يجلسوا في غرفة ويقوموا بتمرين ذهني يخرجون منه بقانون فجوة مالية، فهذا النوع من القوانين يحتاج إلى أرقام دقيقة وواضحة، في حين أنّ القانون المطروح يخلو منها تمامًا".
واعتبر أن "الأهم من ذلك أنّه، وإن كان خمسة وثمانون في المئة من المودعين يملكون ودائع تقلّ عن مئة ألف دولار، فإنّ الودائع الأكبر هي التي تحرّك الاقتصاد. وحتى لو افترضنا جدلًا أنّ هذا القانون سيعيد ودائع من يملكون أقلّ من مئة ألف دولار، يبقى الأهم هو تحريك الاقتصاد، لأنّ الناس بحاجة إلى فرص عمل. فهذه الأموال ستُدفع على مدى أربع سنوات، بمبالغ شهرية محدودة، بالكاد تكفي للاستهلاك، ولا تحرّك الاقتصاد ولا تخلق فرص عمل. وحتى لو حصل المودع على مئة ألف دولار، فماذا يفعل في اليوم التالي إذا لم يكن هناك اقتصاد يعمل ولا فرص متاحة؟ هنا تكمن الثغرة الأساسية في المشروع، إذ إنّه لا يحرّك الاقتصاد. وتحريك الاقتصاد يتطلّب حلًّا صحيحًا وعادلًا للودائع التي تتراوح بين مئة ألف دولار وخمسة ملايين".
ولفت إلى أن "لوثة" ما زالت تلاحقنا، إذ لا يزال بعض الناس لم يفطنوا بعد إلى أن الإتحاد السوفياتي قد انهار، وهذه اللوثة تتمثل بشعار "فليسقط حيتان المال". فالحقيقة أن ليس كل من يملك مالًا هو "حوت مال". صحيح أنّ هناك من هم كذلك، لكن هناك أيضًا من يشكّلون محرّكاً للمجتمع. فلا يوجد مجتمع متقدّم ومزدهر إلا وفيه أصحاب رؤوس أموال، لأنّ النظام الاقتصادي إمّا أن يكون رأسماليًا، أو أن يكون على نمط أنظمة أخرى على غرار كوريا الشمالية. نظامنا نظام ليبرالي حر، أي إنّ الناس تستثمر رؤوس أموالها، تعمل وتوظّف غيرها. من دون ذلك، لا اقتصاد ولا عملة في أيدي الناس، فيعمّ الفقر. الفقير يجب أن نعمل ليخرج من فقره، لا أن نعتبر كل من يملك مالًا عدوًا يجب القضاء عليه".
وقال: "بالعودة إلى مسألة الودائع، فحتى لو سلّمنا جدلًا، مع أنّنا لا نسلّم بذلك، بإعادة الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار، ماذا عن الودائع التي تتراوح بين مئة ألف وخمسة أو عشرة ملايين دولار، وهي التي تحرّك الاقتصاد؟ من يريد فتح مطعم أو مشروع أو متجر، يحتاج إلى رأس مال يتجاوز مئتي أو ثلاثمئة ألف دولار. فماذا نفعل بهذه الفئة؟ يُقال إنّهم سيحصلون على سندات مالية من مصرف لبنان، لكن كيف سيقبضونها؟ لا أحد يعرف بدقّة ما يملكه مصرف لبنان من أصول، سوى إعادة التأكيد على أنّ الذهب غير قابل للمسّ. فمن أين سيؤمَّن تسديد هذه السندات؟".
وأوضح أن "الثغرة الأكبر تكمن في عدم مقاربة أسباب الأزمة لمعرفة كيفية الخروج منها. فالأزمة ليست أزمة مصرف عادية ناتجة عن سوء إدارة مصرف أو اثنين، بل هي أزمة مختلفة تمامًا. سببها الحكومات المتعاقبة، ولا سيّما بين عامي 2011 و2019، التي استدانت أموالًا طائلة من المصرف المركزي خلافًا للقانون. والمصرف المركزي، بدل أن يرفض في حينه، لجأ إلى أموال المودعين عبر الاحتياطي الإلزامي وشهادات الإيداع، وأجبر بعض المصارف على ذلك بصفته السلطة العليا عليها. وهكذا استُخدمت أموال الناس لتمويل الدولة، وصولًا إلى الانهيار. ولا يعني هذا إعفاء بعض المصارف أو بعض المساهمين من المسؤولية، فهناك من شارك في الهندسات المالية، وهناك بعض المساهمين في المصارف الذين هرّبوا أموالهم وتركوا المركب يغرق بالمودعين الذين كانوا قد وضعوا ثقتهم بهم لحماية ودائعهم، وهذه مسؤوليّة أخلاقيّة كبرى. لكن هذه المسؤوليات كلها لا تشكّل سوى نسبة محدودة من أصل المشكلة، في حين تُترك النسبة الأكبر من دون محاسبة". وقال: "كما أنّ مسؤولية المصرف المركزي لا تقع على شخص واحد فقط، وهو رياض سلامة. صحيح إنه مسؤول ولكن المسؤوليّة تشمل أيضاً المجلس المركزي ومفوّض الحكومة لدى المصرف ووزراء المال المتعاقبين، الذين كان يفترض أن يراقبوا ويوقفوا أيّ تجاوز. إن تجاهل كلّ ذلك، والاكتفاء بالقول بإعادة الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار، لا يشكّل حلًّا".
وأضاف: "من هذا المنطلق، وبناء على ملاحظات كثيرة أخرى، قدّم الوزراء الذين يمثّلون القوات مذكرة خطيّة في هذا الشأن، ونحن كنا وما زلنا وسنكون في المجلس النيابي ضد هذا القانون بما يحمله من ثغرات، ولا سيّما الثغرة الأساسية المتمثّلة بعدم تحديد المسؤوليات وعدم محاسبة أحد، فيما المطلوب أوّلًا تحديد من يتحمّل المسؤولية، ومن أين ستُؤمَّن الأموال لإعادة الودائع".
أخبار لبنان
"رح
الطرشة"
لرئيس
الجمهورية...
يتحدث
الحزب؟
التالي
الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية
غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-08
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
2025-11-08
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
صحف اليوم
2025-10-24
بري لـ"الجمهورية": متمسّكون بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"
صحف اليوم
2025-10-24
بري لـ"الجمهورية": متمسّكون بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"
0
آخر الأخبار
2025-12-19
جعجع: لا نتنافس مع بري ولا معركة بيننا لكننا نختلف على طريقة إدارة المجلس النيابي
آخر الأخبار
2025-12-19
جعجع: لا نتنافس مع بري ولا معركة بيننا لكننا نختلف على طريقة إدارة المجلس النيابي
0
صحف اليوم
2025-11-18
مصدر لـ"الجمهورية": إشارات إيجابية في خطوط التواصل بين السعودية وحزب الله
صحف اليوم
2025-11-18
مصدر لـ"الجمهورية": إشارات إيجابية في خطوط التواصل بين السعودية وحزب الله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:39
الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية
أخبار لبنان
04:39
الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية
0
أخبار لبنان
04:35
المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط
أخبار لبنان
04:35
المكتب الاعلامي للسنيورة ينفي علاقته بأبو عمر والشيخ خلدون عريمط
0
خبر عاجل
04:33
الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر
خبر عاجل
04:33
الجيش ينفي ما تم نقله حول إجبار سوريين على عبور مجرى النهر
0
أخبار لبنان
04:32
ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط
أخبار لبنان
04:32
ينال صلح: لبنان بتنوّعه وشراكته الوطنية لا يُكسر مهما اشتدت الضغوط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
0
أخبار لبنان
04:39
الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية
أخبار لبنان
04:39
الخارجية تعلن دعمها سيادة جمهورية الصومال الفدرالية
0
صحف اليوم
2025-12-07
مصدر “الأنباء الكويتية”: الموقف اللبنانيّ في لقاءاته يتمثل بالمطالبة بضغط دوليّ مباشر على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها
صحف اليوم
2025-12-07
مصدر “الأنباء الكويتية”: الموقف اللبنانيّ في لقاءاته يتمثل بالمطالبة بضغط دوليّ مباشر على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-21
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-21
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
2
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
4
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
6
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
7
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
8
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More