اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة العشرات من رجال الشرطة في أعمال شغب ليلة رأس السنة في المانيا

شهدت العاصمة الألمانية برلين ليلة رأس السنة، اشتباكات وأعمال عنف أسفرت عن اعتقال نحو 430 شخصا وإصابة 35 من عناصر إنفاذ القانون، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الشرطة، بحسب "روسيا اليوم".



وأوضح التقرير أن اثنين من رجال الشرطة استدعت إصابتهما النقل إلى المستشفى، مشيرا إلى أن 22 شرطيا من أصل 35 أصيبوا جراء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.