الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بقائي: العلاقة مع لبنان عريقة وطويلة الأمد... وإجراءات اعتماد السفير الإيراني الجديد استُكملت

أخبار لبنان
2026-01-05 | 03:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بقائي: العلاقة مع لبنان عريقة وطويلة الأمد... وإجراءات اعتماد السفير الإيراني الجديد استُكملت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بقائي: العلاقة مع لبنان عريقة وطويلة الأمد... وإجراءات اعتماد السفير الإيراني الجديد استُكملت

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العلاقة مع لبنان هي علاقة عريقة وطويلة الأمد.

ورداً على سؤال لوكالة "تسنيم"، قال بقائي: "إن علاقتنا مع لبنان علاقة عريقة وطويلة الأمد، ونحن مصممون على مواصلتها. وقد وصل السفير الإيراني الجديد الأسبوع الماضي والتقى وزير الخارجية، كما استُكملت إجراءات اعتماد السفير، وسيتوجّه إلى مقرّ عمله خلال الأسابيع المقبلة. إن الحوار بين بلدين تربطهما علاقات دبلوماسية جيدة هو أمر مستمر بطبيعته".

أخبار لبنان

أخبار دولية

إسماعيل بقائي

لبنان

السفير الإيراني

LBCI التالي
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
كركي: تجديد آلية دفع السلفات الماليّة للمستشفيات والأطباء للعام 2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-14

بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-12

رسامني أعلن من السرايا خطة عاجلة وطويلة الأمد لتأمين سلامة طريق ضهر البيدر

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-11

"الطاقة": نعمل على مناقصة طويلة الأمد لتلافي تدني مخزون الفيول

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

رئيس الجمهورية تسلّم أوراق اعتماد السفير الأميركيّ الجديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:22

أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث

LBCI
أخبار لبنان
06:51

النائب عز الدين من مخيم برج الشمالي في ذكرى قاسم سليماني: حمل قضية فلسطين واستشهد على طريقها

LBCI
أخبار دولية
06:45

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
06:25

فارس سعيد: "يللي مادورو اليوم دورو بكرا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)

LBCI
حال الطقس
2025-12-28

رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-02

توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:19

ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:01

الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون

LBCI
آخر الأخبار
06:09

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More