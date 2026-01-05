الأخبار
سيدة الجبل: مشروع الفجوة المالية أصبح مِلك البرلمان..وعلى الدولة إنهاء ملف السلاح غير الشرعي
أخبار لبنان
2026-01-05 | 06:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سيدة الجبل: مشروع الفجوة المالية أصبح مِلك البرلمان..وعلى الدولة إنهاء ملف السلاح غير الشرعي
عقد "لقاء سيدة الجبل"، اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا. وأصدر المجتمعون، بيانا، لفتوا فيه الى "ان مشروع قانون "الفجوة المالية"، أصبح مِلك المجلس النيابي كهيئة تشريعية، بعد أكثر من 6 سنوات من الشلل المتعمّد"، معتبرين الى ان "الأزمة المالية طالت بدرجةٍ أولى أموال المودعين كما كل المؤسسات المالية الخاصة والعامة في لبنان، لذلك مطلوب من النواب، كممثلين للشعب اللبناني، الإسراع بدراسة هذا القانون بأولوية مطلقة، وبغض النظر عن أي شيء آخر، وذلك باقتراح التعديلات الضرورية بما يؤمّن إستعادة الودائع كاملة وإعادة الوضع المالي والاقتصادي للدولة اللبنانية إلى مساره الصحيح، مترافقا مع كل الاصلاحات الضرورية والمطلوبة محليا ودوليا من أجل العدالة واستعادة الثقة من الداخل والخارج وتأمين مبدأ المحاسبة".
وتوقّف المجتمعون "أمام الحدث المذهل الذي إدى إلى توقيف الرئيس الفنزولي، نيكولاس مادورو، والذي تجاوز كل الأعراف القانونية الدولية والأممية، مؤكدين ان "تسارع الأحداث بهذا الشكل يوجب على الدولة اللبنانية الاسراع في إنهاء ملف السلاح غير الشرعي في كل لبنان، وتطبيق القرار 1701 على كل الأراضي اللبنانية دون تسويف لأنه يجرّ على البلاد مخاطر عسكرية وأمنية وسياسية لم يعد للشعب اللبناني طاقة على تحمّلها".
أخبار لبنان
الجبل:
مشروع
الفجوة
المالية
البرلمان..وعلى
الدولة
إنهاء
السلاح
الشرعي
التالي
فارس سعيد: "يللي مادورو اليوم دورو بكرا"
مطر حذر من خطر "الفلول" على الأمن في لبنان وسوريا وطالب بتنسيق أمني مستمر
السابق
6
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
7
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
8
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
