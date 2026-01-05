سيدة الجبل: مشروع الفجوة المالية أصبح مِلك البرلمان..وعلى الدولة إنهاء ملف السلاح غير الشرعي

عقد "لقاء سيدة الجبل"، اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا. وأصدر المجتمعون، بيانا، لفتوا فيه الى "ان مشروع قانون "الفجوة المالية"، أصبح مِلك المجلس النيابي كهيئة تشريعية، بعد أكثر من 6 سنوات من الشلل المتعمّد"، معتبرين الى ان "الأزمة المالية طالت بدرجةٍ أولى أموال المودعين كما كل المؤسسات المالية الخاصة والعامة في لبنان، لذلك مطلوب من النواب، كممثلين للشعب اللبناني، الإسراع بدراسة هذا القانون بأولوية مطلقة، وبغض النظر عن أي شيء آخر، وذلك باقتراح التعديلات الضرورية بما يؤمّن إستعادة الودائع كاملة وإعادة الوضع المالي والاقتصادي للدولة اللبنانية إلى مساره الصحيح، مترافقا مع كل الاصلاحات الضرورية والمطلوبة محليا ودوليا من أجل العدالة واستعادة الثقة من الداخل والخارج وتأمين مبدأ المحاسبة".



وتوقّف المجتمعون "أمام الحدث المذهل الذي إدى إلى توقيف الرئيس الفنزولي، نيكولاس مادورو، والذي تجاوز كل الأعراف القانونية الدولية والأممية، مؤكدين ان "تسارع الأحداث بهذا الشكل يوجب على الدولة اللبنانية الاسراع في إنهاء ملف السلاح غير الشرعي في كل لبنان، وتطبيق القرار 1701 على كل الأراضي اللبنانية دون تسويف لأنه يجرّ على البلاد مخاطر عسكرية وأمنية وسياسية لم يعد للشعب اللبناني طاقة على تحمّلها".

