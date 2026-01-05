الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
سيدة الجبل: مشروع الفجوة المالية أصبح مِلك البرلمان..وعلى الدولة إنهاء ملف السلاح غير الشرعي

أخبار لبنان
2026-01-05 | 06:12
سيدة الجبل: مشروع الفجوة المالية أصبح مِلك البرلمان..وعلى الدولة إنهاء ملف السلاح غير الشرعي
سيدة الجبل: مشروع الفجوة المالية أصبح مِلك البرلمان..وعلى الدولة إنهاء ملف السلاح غير الشرعي

عقد "لقاء سيدة الجبل"، اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا. وأصدر المجتمعون، بيانا، لفتوا فيه الى  "ان مشروع قانون "الفجوة المالية"، أصبح مِلك المجلس النيابي كهيئة تشريعية، بعد أكثر من 6 سنوات من الشلل المتعمّد"، معتبرين الى ان "الأزمة المالية طالت بدرجةٍ أولى أموال المودعين كما كل المؤسسات المالية الخاصة والعامة في لبنان، لذلك مطلوب من النواب، كممثلين للشعب اللبناني، الإسراع بدراسة هذا القانون بأولوية مطلقة، وبغض النظر عن أي شيء آخر، وذلك باقتراح التعديلات الضرورية بما يؤمّن إستعادة الودائع كاملة وإعادة الوضع المالي والاقتصادي للدولة اللبنانية إلى مساره الصحيح، مترافقا مع كل الاصلاحات الضرورية والمطلوبة محليا ودوليا من أجل العدالة واستعادة الثقة من الداخل والخارج وتأمين مبدأ المحاسبة".  

وتوقّف المجتمعون "أمام الحدث المذهل الذي إدى إلى توقيف الرئيس الفنزولي، نيكولاس مادورو، والذي تجاوز كل الأعراف القانونية الدولية والأممية، مؤكدين ان "تسارع الأحداث بهذا الشكل يوجب على الدولة اللبنانية الاسراع في إنهاء ملف السلاح غير الشرعي في كل لبنان، وتطبيق القرار 1701 على كل الأراضي اللبنانية دون تسويف لأنه يجرّ على البلاد مخاطر عسكرية وأمنية وسياسية لم يعد للشعب اللبناني طاقة على تحمّلها".

أخبار لبنان

الجبل:

مشروع

الفجوة

المالية

البرلمان..وعلى

الدولة

إنهاء

السلاح

الشرعي

فارس سعيد: "يللي مادورو اليوم دورو بكرا"
مطر حذر من خطر "الفلول" على الأمن في لبنان وسوريا وطالب بتنسيق أمني مستمر
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

الكتلة الوطنيّة: مشروع قانون الفجوة المالية يشكّل خطوة إيجابية ولكن غير كافية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

وزير العدل: صوت ضد مشروع قانون الفجوة المالية لهذه الاسباب

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

مرقص يعرب عن تحفظه على مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية... التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:22

أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث

LBCI
أخبار لبنان
06:51

النائب عز الدين من مخيم برج الشمالي في ذكرى قاسم سليماني: حمل قضية فلسطين واستشهد على طريقها

LBCI
أخبار دولية
06:45

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن وسوريا ولبنان هذا الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
06:25

فارس سعيد: "يللي مادورو اليوم دورو بكرا"

LBCI
أخبار دولية
04:13

فرنسا تؤكد دعمها لسيادة الدنمرك وغرينلاند بعد تجدد تهديدات ترامب

LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية تعرّض في أوكرانيا لهجوم

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-03

حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد ‏فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
أخبار دولية
02:19

ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:01

الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون

LBCI
آخر الأخبار
06:09

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن

