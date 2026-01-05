الأخبار
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن عودت محطة تكرير ضبية إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية
أخبار لبنان
2026-01-05 | 08:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن عودت محطة تكرير ضبية إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنّ محطة تكرير ضبية قد عادت إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك نتيجة تساقط الأمطار وتوفّر الكميات الكافية من المياه.
وبناءً عليه، ستقوم المؤسسة بتغذية مناطق ساحل المتن الشمالي ومدينة بيروت بشكل متواصل، على أن يتم توزيع المياه بالمداورة ضمن الدوائر المختصة، وفق البرامج المعتمدة.
كما تُعلم المؤسسة أنّه تمت المباشرة بضخ وتوزيع المياه إلى مناطق المتن الأوسط، وذلك بعد انحسار نسبة العكارة في مصدر جعيتا وعودة المياه إلى المستويات المقبولة للتوزيع.
وتتوجّه المؤسسة بالشكر إلى المواطنين الكرام على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدةً حرصها الدائم على تأمين المياه وتحسين الخدمة قدر الإمكان.
أخبار لبنان
بيروت
لبنان
تكرير
العمل
بكامل
طاقتها
الإنتاجية
كنعان بعد جلسة لجنة المال: اجماع نيابي على دور وزير الصحة وطلب نقل ٨٠٠٠ مليار من الاحتياط إلى بند الاستشفاء
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
السابق
مقالات ذات صلة
اقتصاد
2025-12-16
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
اقتصاد
2025-12-16
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
آخر الأخبار
2025-11-24
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة للـ LBCI: مع الشح الذي نواجهه نحاول ضبط الهدر والتقنين ونعمل بحسب برنامج توزيع من ضبية الى بيروت وساحل المتن ونحاول التوزيع بالتساوي
آخر الأخبار
2025-11-24
المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة للـ LBCI: مع الشح الذي نواجهه نحاول ضبط الهدر والتقنين ونعمل بحسب برنامج توزيع من ضبية الى بيروت وساحل المتن ونحاول التوزيع بالتساوي
أخبار لبنان
2026-01-03
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تغذية بلدات المتن الأوسط من مصادر جبلية
أخبار لبنان
2026-01-03
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تغذية بلدات المتن الأوسط من مصادر جبلية
أخبار لبنان
2025-11-25
وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
أخبار لبنان
2025-11-25
وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
أخبار لبنان
13:40
جنبلاط استقبل موسى في حضور رئيس الحكومة
أخبار لبنان
13:40
جنبلاط استقبل موسى في حضور رئيس الحكومة
صحف اليوم
2025-11-16
كانديس أرديل: ما يجري لن يغير في عمل قوات اليونيفيل (الأخبار)
صحف اليوم
2025-11-16
كانديس أرديل: ما يجري لن يغير في عمل قوات اليونيفيل (الأخبار)
0
صحة وتغذية
2025-12-30
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
صحة وتغذية
2025-12-30
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
0
اقتصاد
12:04
وزير المالية وقع مرسوم منح المتقاعدين المدنيين
اقتصاد
12:04
وزير المالية وقع مرسوم منح المتقاعدين المدنيين
0
أخبار دولية
02:08
ترامب: كوبا توشك على السقوط
أخبار دولية
02:08
ترامب: كوبا توشك على السقوط
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
0
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
أخبار دولية
12:52
والتز: اعتقال مادورو عملية إنفاذ قانون والولايات المتحدة لا تحتل أي دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
3
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
4
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
5
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
6
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
7
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
8
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
