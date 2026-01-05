الأخبار
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن عودت محطة تكرير ضبية إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية

أخبار لبنان
2026-01-05 | 08:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن عودت محطة تكرير ضبية إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعلن عودت محطة تكرير ضبية إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنّ محطة تكرير ضبية قد عادت إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك نتيجة تساقط الأمطار وتوفّر الكميات الكافية من المياه.

وبناءً عليه، ستقوم المؤسسة بتغذية مناطق ساحل المتن الشمالي ومدينة بيروت بشكل متواصل، على أن يتم توزيع المياه بالمداورة ضمن الدوائر المختصة، وفق البرامج المعتمدة.

كما تُعلم المؤسسة أنّه تمت المباشرة بضخ وتوزيع المياه إلى مناطق المتن الأوسط، وذلك بعد انحسار نسبة العكارة في مصدر جعيتا وعودة المياه إلى المستويات المقبولة للتوزيع.

وتتوجّه المؤسسة بالشكر إلى المواطنين الكرام على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدةً حرصها الدائم على تأمين المياه وتحسين الخدمة قدر الإمكان.

أخبار لبنان

بيروت

لبنان

تكرير

العمل

بكامل

طاقتها

الإنتاجية

