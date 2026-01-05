جنبلاط استقبل موسى في حضور رئيس الحكومة

بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الاسبق وليد جنبلاط في آخر التطورات مع الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية - وزير الخارجية المصرية الأسبق عمرو موسى في كليمنصو، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس تمام سلام ونائب رئيس الحكومة طارق متري والوزير غسان سلامة والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.